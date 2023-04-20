Квартиры зависли

Быстро продать московскую квартиру в этом году, скорее всего, не получится. Об этом можно судить по тому, как долго актуальными оказываются предложения о продаже жилья. Впрочем, у аналитиков нет единого мнения о состоянии рынка. По одним данным, объявления о продаже исчезают из баз быстрее, чем в прошлом году, из-за срочных продаж. По другим, предложения «подвисают» — срок действия объявлений на сайтах продаж недвижимости вырос вдвое по сравнению с показателями более успешных годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В «ЦИАН.Аналитике» настаивают на использовании термина «средний срок нахождения объявления на сайте». На взгляд экспертов, это более корректно, поскольку неизвестно, по какой причине объявление исчезает: сделка могла состояться, или же собственники не дождались покупателя в то время, на которое рассчитывали.

На длинных отрезках этот показатель хорошо отражает активность рынка. Минимальный срок — 87 дней — зафиксирован в 2021 году, когда в Москве был рекордный спрос на вторичное жилье. Тогда было заключено 171 тыс. договоров купли-продажи (ДКП). В 2022 году было зарегистрировано лишь 132 тыс. сделок (минимум с 2017 года). На фоне роста объема предложения (число объявлений за последние 12 месяцев стало на 80% больше) увеличился и срок экспозиции лота до 124 дней в Москве и 129 дней в Подмосковье.

У практиков иное мнение. Частный маклер Василий Павлов говорит, что сейчас с момента начала поиска покупателя и до выхода на сделку проходит в среднем шесть месяцев. Хотя при нормальной цене и активном рынке средний срок экспозиции не должен быть более трех месяцев.

«Абсолютный рынок покупателя. Выбирают очень долго, придирчиво, активно торгуются»,— утверждает он, добавляя, что размер дисконта в 500–700 тыс. руб. стал практически привычным и может быть и выше в сделках с бюджетом выше среднего. По его словам, трудно продать квартиру без ремонта и по цене выше минимальной границы. «Если квартиру нужно продать, необходимо ставить цену по нижней границе возможного диапазона и даже в этом случае быть готовым к дисконту»,— предупреждает он.

Ирина Пешич, управляющий директор сети «Миэль», считает, что сейчас квартиры продавать проще и быстрее, потому что покупатели гораздо четче формулируют запросы. «Первый фактор — нестабильная экономическая, политическая и, как следствие, психологическая ситуация, поэтому решения принимаются быстрее. Второй фактор связан с колебаниями цен на рынке недвижимости за последний год. Невероятный подъем в начале прошлого года сменился постепенным снижением спроса. Покупатели это тоже видят, и если находят интересный вариант, то быстро совершают покупку»,— объясняет эксперт.

Екатерина Геращенко