Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Квартиры зависли

Столичное жилье продать все сложнее

Быстро продать московскую квартиру в этом году, скорее всего, не получится. Об этом можно судить по тому, как долго актуальными оказываются предложения о продаже жилья. Впрочем, у аналитиков нет единого мнения о состоянии рынка. По одним данным, объявления о продаже исчезают из баз быстрее, чем в прошлом году, из-за срочных продаж. По другим, предложения «подвисают» — срок действия объявлений на сайтах продаж недвижимости вырос вдвое по сравнению с показателями более успешных годов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В «ЦИАН.Аналитике» настаивают на использовании термина «средний срок нахождения объявления на сайте». На взгляд экспертов, это более корректно, поскольку неизвестно, по какой причине объявление исчезает: сделка могла состояться, или же собственники не дождались покупателя в то время, на которое рассчитывали.

На длинных отрезках этот показатель хорошо отражает активность рынка. Минимальный срок — 87 дней — зафиксирован в 2021 году, когда в Москве был рекордный спрос на вторичное жилье. Тогда было заключено 171 тыс. договоров купли-продажи (ДКП). В 2022 году было зарегистрировано лишь 132 тыс. сделок (минимум с 2017 года). На фоне роста объема предложения (число объявлений за последние 12 месяцев стало на 80% больше) увеличился и срок экспозиции лота до 124 дней в Москве и 129 дней в Подмосковье.

У практиков иное мнение. Частный маклер Василий Павлов говорит, что сейчас с момента начала поиска покупателя и до выхода на сделку проходит в среднем шесть месяцев. Хотя при нормальной цене и активном рынке средний срок экспозиции не должен быть более трех месяцев.

«Абсолютный рынок покупателя. Выбирают очень долго, придирчиво, активно торгуются»,— утверждает он, добавляя, что размер дисконта в 500–700 тыс. руб. стал практически привычным и может быть и выше в сделках с бюджетом выше среднего. По его словам, трудно продать квартиру без ремонта и по цене выше минимальной границы. «Если квартиру нужно продать, необходимо ставить цену по нижней границе возможного диапазона и даже в этом случае быть готовым к дисконту»,— предупреждает он.

Ирина Пешич, управляющий директор сети «Миэль», считает, что сейчас квартиры продавать проще и быстрее, потому что покупатели гораздо четче формулируют запросы. «Первый фактор — нестабильная экономическая, политическая и, как следствие, психологическая ситуация, поэтому решения принимаются быстрее. Второй фактор связан с колебаниями цен на рынке недвижимости за последний год. Невероятный подъем в начале прошлого года сменился постепенным снижением спроса. Покупатели это тоже видят, и если находят интересный вариант, то быстро совершают покупку»,— объясняет эксперт.

Екатерина Геращенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...