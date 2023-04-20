Китайские церемонии

Си Цзиньпин после переизбрания на пост лидера КНР оказался, пожалуй, самым популярным и востребованным политиком мира. Новости о его встречах с лидерами Востока и Запада оттеснили на второй план американского президента, почти заявившего о готовности переизбраться, и британского монарха, совершавшего мировое турне перед коронацией.

Свой первый визит в обновленном качестве китайский лидер совершил в Москву по приглашению Владимира Путина. Затем в Пекине встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Затем в Китай отправилась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В перерыве между церемониями председатель КНР побеседовал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о его переговорах с Ираном при посредничестве Китая.

Нет, никаких сенсаций ни одна из высоких церемоний не принесла. Все было по-китайски сдержанно и спокойно. Тем не менее этой весной финансовые рынки с большим вниманием следят за каждым движением и словом Си Цзиньпина, понимая, что от темпов роста китайской экономики, чей ВВП по ППС уже обогнал США, будет зависеть устойчивость глобальной финансовой системы, а стратегии Пекина определят пути трансформации мировой экономики.