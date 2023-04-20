Здоровье дороже

Прошлогодний экономический спад в России слабо сказался на рынке медицинского страхования во многом благодаря росту интереса россиян к таким продуктам, как программы страхования от критических заболеваний. О цене страховки и тонкостях оформления подобных полисов узнали «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Критические точки

Под страхованием критических заболеваний понимают в первую очередь онкологию, кардиологию и нейрохирургию — тех болезней, лечение которых сложно и дорого, которые, если вовремя не диагностировать и не начать лечение, в подавляющем большинстве случаев приводят к летальному исходу, поясняет замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Страхование от онкологии входит во все полисы страхования от критических заболеваний и, по словам госпожи Купцовой, является базовой услугой. В то же время сердечно-сосудистые заболевания и болезни, требующие нейрохирургического вмешательства, зачастую присутствуют в соответствующих программах страховых компаний в качестве опций и требуют отдельной, дополнительной, оплаты. Иногда расширенные полисы включают оплату операций по трансплантации почки, печени или легкого, которые требуются в результате необратимой недостаточности соответствующего органа в конечной стадии.

Каждый страховщик формирует полисы по-своему. «В нашей компании, к примеру, предусмотрены два варианта полисов страхования от особо опасных заболеваний,— рассказывает управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж "РЕСО-Гарантии" Марина Холмогорова.— Первый покрывает лечение только онкологии. Второй помимо этого включает операции на сердце, нейрохирургию и трансплантацию органов».

Важно знать На что советуют обратить внимание страховщики при заключении договора страхования от критических заболеваний. условия приема на страхование — содержание анкеты или декларации о состоянии здоровья;

какие заболевания включены в программу;

в каких странах оказываются услуги;

где действует страхование (это важно для тех, кто основное время проживает вне РФ);

какие способы лечения входят в страховое покрытие;

есть ли в страховом покрытии оплата проезда и проживания на лечении;

какова страховая сумма (и достаточна ли она);

какие сублимиты (ограничения) внутри страховой суммы есть в программе (в договоре) страхования;

какая временная франшиза (период ожидания или период исключения) есть в договоре — время от заключения договора до вступления страхования в силу;

как пролонгируется договор (если пролонгируется) при наступлении страхового случая (есть ли условия, зафиксированные в договоре). Если сложно разобраться в этих вопросах самостоятельно или что-то осталось непонятным, необходимо обо всем, не стесняясь, подробно спрашивать представителя страховщика и заключать договор, только получив ответы.

«Полисы страхования от риска особо опасных заболеваний (ООЗ) могут покрывать диагностику и лечение рака, инфаркта, инсульта, почечную недостаточность, операции на клапанах сердца, паралич, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, доброкачественную опухоль мозга и многие другие»,— рассказывает управляющий директор — начальник управления методологии и компетенций «СберСтрахование жизни» Наталья Тарасова. По ее словам, обычно в программах страхования страховщик заранее собирает заболевания в определенные группы: договор может покрывать только онкологические заболевания (рак) или комбинацию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений (рак, инфаркт, инсульт). Другие продукты могут покрывать застрахованного от более широкого перечня болезней, включать еще и ряд таких хирургических операций, как аортокоронарное шунтирование, операции на сердечных клапанах и другие. «Страховые программы для премиального сегмента могут быть построены таким образом, что клиент будет сам выбирать набор покрываемых заболеваний, но рак, инфаркт и инсульт будут покрыты всегда, так как на эти три заболевания приходится более 80% страховых выплат»,— добавляет эксперт.

Цена страховки и лечения

Главная особенность страхования от критических заболеваний — большой, в разы, а иногда и на порядок больший, чем у стандартных полисов ДМС, размер страхового покрытия, что объясняется высокой стоимостью лечения ООЗ.

В «Капитал LIFE» в качестве примера приводят операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы у россиянки в известном международном госпитале Samsung Medical Center в Сеуле. Цена лечения составила 350 тыс. руб., расходы на перелет и проживание до госпитализации — 120 тыс. руб., расходы на химио- и иммунотерапию после лечения — 800 тыс. руб. Итого — 1,27 млн руб.

На сайте «Ингосстраха» в качестве примера приводятся такие расценки западных клиник на операции по трансплантации: аутологичная трансплантация костного мозга — €488 тыс., аллогенная трансплантация костного мозга — €600 тыс., замена аортального клапана сердца с сердечно-легочным шунтированием — €122,5 тыс.

При этом цена страховки от критических заболеваний может быть ниже цены стандартных полисов ДМС, поскольку такие болезни все же довольно редки, в отличие от, например, респираторных заболеваний, лечение которых стоит недорого, но которыми регулярно болеют практически все. В среднем цена годовой программы колеблется в пределах 5–25 тыс. руб. и сильно зависит от возраста застрахованного и суммы страхового покрытия (для программ, предусматривающих лечение за рубежом, она обычно в два с лишним раза выше).

В среднем расходы на лечение онкологии в полноценной частной клинике в России начинаются от 700 тыс. руб. «Но здесь многое будет зависеть от типа онкологии, стадии развития заболевания и других факторов, связанных с состоянием конкретного пациента»,— замечает Ольга Купцова. По ее словам, 700 тыс.— это, как правило, лечение без хирургического вмешательства и без дорогостоящих лекарств, поскольку в некоторых случаях цена только на лекарства может доходить до 3 млн руб. За рубежом средняя цена лечения начинается уже от 7 млн руб. Что касается кардиологии и нейрохирургии, там тоже очень велики ценовые вилки, но в среднем расходы на лечение в российских клиниках редко составляют менее 500 тыс. руб. «Если брать наш страховой продукт для розничных клиентов "Здоровье дороже" по лечению онкологии в России, то средняя цена такого годового полиса — порядка 6,5 тыс. руб.»,— добавляет она.

Марина Холмогорова приводит два примера. Первый — злокачественное новообразование прямой кишки. Лечение в российской клинике — химиотерапия, оперативное лечение, лучевая терапия — составляет около 3,5 млн руб. Цена полиса РЕСО, покрывающего риск онкологии,— около 10 тыс. руб. в год. Второй пример — злокачественное новообразование в легких. Лечение такого заболевания для россиян, например, в Израиле, с учетом оперативного, медикаментозного лечения и химиотерапии, обойдется в сумму в диапазоне от 10 млн до 15 млн руб. Цена же полиса, дающего возможность лечения за границей, составляет от 15 тыс. до 30 тыс. руб. в год, точная цена, как и в первом примере, зависит от возраста застрахованного и условий выбранной им программы.

Полис полису рознь

«Страхование на случай критических заболеваний — это частный случай ДМС»,— замечает заместитель гендиректора по добровольному медицинскому страхованию «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

«Все привыкли к корпоративным программам ДМС, в которых можно обращаться за медицинской помощью при разных заболеваниях, а при страховании на случай критических заболеваний перечень заболеваний ограничен»,— поясняет он.

При этом в рамках стандартных программ ДМС такие заболевания, как злокачественные новообразования, чаще всего относят к исключениям из страхового покрытия.

У страхования от ООЗ есть и существенные отличия от обычных полисов ДМС не только с точки зрения суммы страхового покрытия, но и в порядке оказания помощи при наступлении страхового случая. Так, стандартное ДМС обеспечивает только диагностику и лечение, тогда как страховые программы по критическим заболеваниям обычно предусматривают либо единовременную крупную выплату при диагностировании особо опасного заболевания, либо (что чаще) относительно небольшую единовременную выплату плюс оплату лечения в пределах суммы страхового покрытия. В последнем случае размер разовой выплаты обычно составляет несколько сотен тысяч рублей — то есть речь, по сути, идет о некоторой компенсации возможного падения доходов на время лечения.

Еще одно существенное отличие — полисы страхования от ООЗ довольно часто предусматривают оплату не только медицинских услуг, но и транспортные расходы и расходы на проживание на месте прохождения процедур, причем как для самого застрахованного, так и для сопровождающего, а при лечении за границей — еще и расходы на переводчика.

Важной составляющей полиса страхования от критических заболеваний является и опция «чекап» (check-up) — регулярная проверка здоровья, в том числе на предмет выявления заболеваний, входящих в страховку; это повышает шансы выявить болезнь на ранних стадиях и быстрее приступить к лечению. Также в большинстве программ присутствует практика получения «второго мнения» — когда пациент, обсудив с лечащим врачом детали лечения, может обратиться за оценкой предложенного плана к другому специалисту.

Также следует отметить, что у многих компаний, работающих в сегменте страхования жизни, страхование от критических заболеваний интегрировано в более широкие программы накопительного страхования жизни.

Безальтернативные альтернативы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Помимо того, что страхование от критических заболеваний покрывает расходы на лечение при их выявлении, у данных программ есть еще одно важное качество — правильная организация лечебного процесса. «Если вы заключаете контракт с клиникой, вы ограничены возможностями этой клиники и врачами этой клиники,— говорит Ольга Купцова.— Мы же предлагаем клиники всей России, а также зарубежные. И предлагаем лучших специалистов и лучшие практики, поскольку знаем, например, какой тип онкологии в каком центре лечат наиболее эффективно. И подбираем нужную клинику под каждый конкретный случай».

В РЕСО при страховом случае (т. е. при обращении по полису) клиенту предлагают минимум три варианта лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) на выбор, рассказывает Марина Холмогорова. Также есть медицинский координатор, который будет рекомендовать ЛПУ в зависимости от типа обращения (заболевания) и контролировать весь процесс лечения — визиты к врачам, дополнительные обследования, медикаменты и прочее. При этом застрахованный не несет никаких дополнительных расходов.

При бесплатном лечении по ОМС такого рода проблемы выглядят еще более остро. «ОМС действительно покрывает лечение критических заболеваний, но при этом вы останетесь один на один с большой системой, возможности которой оценить сложно»,— говорит Ольга Купцова. Она отмечает, что бывают случаи несогласованности предоставления услуг: например, пациенту назначают дату визита в онкодиспансер, куда надо ехать с результатами КТ и МРТ, а на эти процедуры — большая очередь, и сделать их в необходимый срок по ОМС невозможно, приходится обращаться в частную клинику за собственные деньги. «В случае же полиса ДМС со страхованием от ООЗ за сравнительно небольшие деньги вы получаете полную навигацию и оплату лечения в клиниках частного сектора и в федеральных лечебных центрах, минуя стояние в очередях для получения квоты по ОМС. При этом застрахованного сопровождает врач-куратор, который ему помогает на всех этапах, кроме того, ему и его близким предоставляются услуги специалистов по психологической поддержке»,— описывает разницу Ольга Купцова.

В основном разница между ОМС и ДМС заключается в скорости получения услуг, в территории оказания услуг, в оплате дополнительных сервисов (например, поездок на лечение), в доступности некоторых технологий — например, если программа страхования работает в РФ и вне РФ, то можно получать лечение по технологиям, которые в РФ еще отсутствуют, отмечают в «Ингосстрахе». И добавляют, что самое главное различие в том, что ДМС — это деятельность, где страховщик работает в условиях конкуренции, а значит, постоянно улучшает сервис, борется за внимание потребителя; конкуренция всегда ведет к росту качества услуг.

Фейс-контроль

Полисы страхования от критических заболеваний доступны не всем. Есть два типа ограничений. Первое — по возрасту, обычно компании не страхуют клиентов, которым на момент окончания действия договора будет больше 70–75 лет. Второе — по наличию заболеваний. Так, в страховке откажут, если у человека уже выявлено заболевание, кроме того, у каждой компании есть свой список болезней, несовместимых со страхованием от ООЗ.

Для программ, включающих покрытие сердечно-сосудистых заболеваний, критичным будет наличие у заявителя врожденных пороков сердца, говорит Наталья Тарасова. Также не принимаются на страхование заявители, страдающие алкогольной, наркотической и токсической зависимостью. По ее словам, это стандартные ограничения, которые могут быть расширены страховой компанией в соответствии со своей андеррайтинговой политикой и аппетитом к риску.

Некоторые программы страхования от критичеcких заболеваний Выйти из полноэкранного режима Страховая компания Программа/продукт (критические заболевания) Какие заболевания/операции Что входит в полис Стоимость полиса/размер и периодичность взносов Страховая сумма, условия выплат «Ингосстрах» «ОнкоМед. Лечение в РФ» Злокачественные новообразования Лечение по поводу злокачественного новообразования 9720 руб. для возраста 0–64 года при страховой сумме 5 млн руб., 18 660 руб. для возраста 0–64 года при страховой сумме 9 млн руб. 5 млн или 9 млн руб. «ОнкоМед Плюс» (лечение в РФ и вне РФ) Злокачественные новообразования Тарификация в зависимости от возраста:5420 руб. для возраста 30 лет, 10 690 руб. для возраста 40 лет €500 тыс. в год, €1 млн на весь срок страхования при непрерывных пролонгациях. Условие выплаты — организация и оплата предусмотренных программой услуг «ОнкоМед Плюс Расширенная» Злокачественные новообразования, заболевания, при которых назначается аортокоронарное шунтирование, и т. п. Лечение по поводу злокачественного новообразования (в том числе трансплантация костного мозга),выплата €1,5 тыс. в случае новообразования in situ 6740 руб. для возраста 30 лет, 12 690 руб. для возраста 40 лет «Росгосстрах» «Здоровье дороже» Онкологические заболевания Качественное лечение в ведущих российских клиниках,постоянное сопровождение медиками 6 месяцев — 6700 руб., 12 месяцев — 11 100 руб. Единовременная выплата: 200 000 руб. Организация лечения на сумму 8 000 000 руб. «Сбер» «Защита от серьезных болезней» Онкология, кардиохирургия,нейрохирургия,трансплантация костного мозга Программа дает возможность уточнить или опровергнуть диагноз В РФ онкология, трансплантация костного мозга — 2200–12 500 руб. в зависимости от возраста В РФ онкология — 6 млн руб. ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Международный медицинский стандарт Критические заболевания (онкология, кардио-, нейрохирургические вмешательства, трансплантация органов), второе мнение Медицинские расходы, оплата проезда и проживания в РФ и за рубежом Средняя стоимость: 12 500 руб. в год До 300 млн руб. (пожизненный лимит) Открыть в новом окне Источник: сайты компаний.

«У нас ограничений довольно мало: клиент не должен иметь уже установленный диагноз или диагноз под вопросом, который в данный момент проверяется в ходе обследования,— рассказывает Ольга Купцова.— Кроме того, мы не предоставляем лечение онкологии на фоне ВИЧ, поскольку частные клиники в принципе не оказывают таких услуг; хотя в силу публичности оферты по ДМС мы не вправе отказывать ВИЧ-инфицированным в заключении страхового договора, мы честно предупреждаем их о данной коллизии в соответствующем пункте договора».

Стоит обратить внимание и на то, что в полисах страхования от онкологических и критических заболеваний предусмотрен период ожидания — обычно от пары месяцев до полугода. Если в течение данного периода времени с момента покупки полиса (речь идет именно о первой покупке, а не о пролонгации) у застрахованного будет выявлено входящее в полис заболевание, страховая помощь по нему оказана не будет. «Клиенту откажут, если диагноз критического заболевания установлен до заключения договора или в период временной франшизы — это период с начала страхования, который составляет, как правило, 90–180 дней, в зависимости от покрываемых полисом заболеваний. Временная франшиза устанавливается только в первый год действия программы»,— поясняет Марина Холмогорова.

Петр Рушайло