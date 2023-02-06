Главное о землетрясении в Турции и Сирии: сотни погибших, тысячи пострадавших и разрушенные памятники

В ночь на 6 февраля возле города Газиантеп на юге Турции (менее 50 км до сирийской границы) произошло землетрясение магнитудой 7,8. В несколько турецких и сирийских городах обрушились десятки домов, погибли более 500 человек. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от пострадавших россиян.
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Землетрясение в Турции и Сирии
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- Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 утра мск. После него только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6. Также известно о землетрясениях в сирийских провинциях. Подземные толчки ощущались в других странах, в том числе в Ливане и на армяно-грузинской границе. В Турции погибли 284 человек, еще 2383 ранены, рассказал вице-президент Фуат Октай. В Сирии, по данным местного Минздрава, 237 погибших, 639 человек пострадали.
- В Генконсульстве РФ в Стамбуле не получали обращений от россиян. Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов также рассказал, что информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, передает «РИА Новости».
- В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, о произошедшем сообщили президенту Эрдогану. Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.
- В селе Топбогазы в провинции Хатай взорвался газопровод, пожар вспыхнул в двух местах, сообщает агентство Ihlas.
- В турецкой провинции Газиантеп разрушена крепость из списка ЮНЕСКО. В Сирии пострадала историческая цитадель Алеппо.
- По данным CNN Turk, в аэропорту провинции Хатай в Турции полностью разрушена единственная взлетно-посадочная полоса.
- Аэропорты городов Кахраманмараш и Газиантеп закрыты для гражданских рейсов и обслуживают только рейсы с помощью для пострадавших, сообщил в эфире ТРТ вице-президент Турции Фуат Октай.
- Готовность оказать Турции помощь в связи с землетрясением выразили Россия, Израиль, Украина, США, Индия и Пакистан, поддержать Турцию и Сирию также готов Евросоюз.
- Как сообщила Росавиация, землетрясение не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний в регион.
Крепость в провинции Газиантеп после землетрясения
Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images