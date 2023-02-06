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Коммерсантъ FM
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В турецкой провинции Хатай в результате землетрясения взорвался газопровод

В селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай на юге Турции взорвался газопровод. Пожар вспыхнул в двух местах, сообщает агентство Ihlas. Взрыв произошел в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

Ihlas опубликовал видео, на котором изображен крупный пожар в двух местах. Между двумя очагами возгорания около 3 км. Представители турецкой компании Botas, сообщает агентство, занимаются вопросом.

Турецкая провинция Хатая расположена примерно в 149 км от Кахраманмараша, где в 04:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки ощущались в нескольких соседних провинциях и привели к разрушениям. В центре и районах Хатая разрушены несколько зданий, многие повреждены.

В минувшую ночь землетрясение также произошло в Сирии. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились десятки домов. По последним данным, в Сирии погибло 237 человек, в Турции более 170 человек.

Лусине Баласян

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