Турецкая крепость из списка ЮНЕСКО разрушена землетрясением

Историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения, сообщила местная газета Yeni Safak. Издание опубликовало видео, на котором видно, что часть стен обвалилась. Удастся ли его восстановить, пока неизвестно.

Крепость Газиантепа была впервые построена еще в Хеттском царстве. Во II – III веках ее перестроили и расширили римляне. Затем ее достраивали уже во времена византийского императора Юстиниана между 527 и 565 годов. Окончательный вид замок принял в 2000 году и использовался в качестве панорамного музея, посвященного обороне обороне города от французских войск после падения Османской империи.

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Сегодня, 6 февраля, ночью землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Подземные толчки ощущались в том числе в Анкаре и Анталье. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. Общее число погибших превысило 170 человек, пострадали свыше 600. У дипмиссий России нет информации о пострадавших россиянах.

Лаура Кеффер