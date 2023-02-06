В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, есть разрушения в нескольких городах

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. Есть разрушения в нескольких провинциях, произошло несколько афтершоков магнитудой выше 6.

Землетрясение, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, произошло в 04:17 по московскому времени. Спустя примерно 10 минут был зафиксирован еще один толчок магнитудой 6,3 — очаг находился в 37 км от города Османие (больше 200 тыс. человек, юг Турции) на глубине 10 км.

Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям приводит другие данные. По его наблюдениям, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш (около 400 тыс. человек, юго-восток Турции) на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. По данным турецких властей, произошло несколько афтершоков.

По данным издания Yeni Safak, разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях: Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. О жертвах пока не сообщалось. Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан призвал граждан перейти в безопасные места. «К сожалению, у нас есть обрушившиеся здания»,— говорится в его заявлении (цитата по газете Turkiye).

Землетрясение ощущалось в других странах. О подземных толчках сообщалось в Ливане и Сирии.

Леонид Уварчев