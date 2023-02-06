Крупнейший НПЗ в Сирии поврежден землетрясением

На крупнейшем в Сирии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Баниас было повреждено оборудование в результате землетрясения. НПЗ приостановил работу, ремонт займет как минимум 48 часов, сообщило сирийское Министерство нефти и минеральных ресурсов.

По его данным, появилась трещина в дымовой трубе энергоблока завода, что привело к утечке нефтепродуктов. Кроме того, были повреждены жилые здания, в которых живут работники министерства в Баниасе, а также опоры хранилищ газа в Алеппо, передает «РИА Новости» сообщение министерства. Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Хатай взорвался газопровод.

Сегодня, 6 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,8 на юге Турции. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. Число погибших уже превысило 500 человек, пострадало свыше 3 тыс. человек. Россия, а также Евросоюз заявили о готовности оказать помощь обеим странам.

Лаура Кеффер