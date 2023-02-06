В турецком порту Искендерун после землетрясений загорелись десятки контейнеров

В турецком порту Искендерун в провинции Хатай загорелись грузовые контейнеры, столб черного дыма поднялся высоко в воздух. Агентство Anadolu сообщает, что контейнеры рассыпались во время землетрясения, причина возникшего пожара пока неизвестна.

Судя по фотографиям, загорелось большое число контейнеров.

Сегодня ночью и днем в Турции произошли два землетрясения, в результате которых погибли более 1,5 тыс. человек. Они также затронули соседнюю Сирию, там погибло почти 500 человек.

Мария Федотова