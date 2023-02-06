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Признанная объектом всемирного наследия цитадель в Алеппо повреждена при землетрясении

Цитадель Алеппо, являющаяся объектом всемирного наследия ООН, получила повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщил «РИА Новости» гендиректор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

«Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба»,— рассказал господин Саад.

Цитадель расположена в центре города Алеппо на севере Сирии. Ее самые старые укрепления построены с 944 по 957 год н. э. В 1986 году цитадель Алеппо занесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как «Старый город Алеппо».

Сегодня, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. Число погибших в двух странах превысило 300 человек, пострадало свыше 1 тыс. Была разрушена историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

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