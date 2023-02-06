Признанная объектом всемирного наследия цитадель в Алеппо повреждена при землетрясении

Цитадель Алеппо, являющаяся объектом всемирного наследия ООН, получила повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщил «РИА Новости» гендиректор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

«Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба»,— рассказал господин Саад.

Цитадель расположена в центре города Алеппо на севере Сирии. Ее самые старые укрепления построены с 944 по 957 год н. э. В 1986 году цитадель Алеппо занесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как «Старый город Алеппо».

Сегодня, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. Число погибших в двух странах превысило 300 человек, пострадало свыше 1 тыс. Была разрушена историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лаура Кеффер