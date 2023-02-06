В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 1200 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 912 человек, ранены 5385, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это было крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года. В Сирии число жертв увечилось до 326 человек, пострадали более 1042, рассказали в местном Минздраве.

Господин Эрдоган выступил с обращением из центра управления, созданного для координации спасательных работ. Он рассказал, что в результате землетрясения обрушились 2818 зданий. Удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, Азербайджана и стран Евросоюза. «Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года»,— сообщил президент Турции (цитата по ТАСС).

В Сирии в числе жертв оказалась сестра премьер-министра Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Они погибла в результате обрушения здания в городе Хама, сообщает газета Al Watan.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции сегодня, 6 февраля, ночью возле города Газиантеп, где проживает более 1 млн человек. Также были зафиксированы подземные толчки и афтершоки на границе с Сирией. МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Следующая фотография 1 / 22 Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Смотреть

Лаура Кеффер