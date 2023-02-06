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Коммерсантъ FM
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В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 1200 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 912 человек, ранены 5385, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это было крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года. В Сирии число жертв увечилось до 326 человек, пострадали более 1042, рассказали в местном Минздраве.

Господин Эрдоган выступил с обращением из центра управления, созданного для координации спасательных работ. Он рассказал, что в результате землетрясения обрушились 2818 зданий. Удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, Азербайджана и стран Евросоюза. «Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года»,— сообщил президент Турции (цитата по ТАСС).

В Сирии в числе жертв оказалась сестра премьер-министра Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Они погибла в результате обрушения здания в городе Хама, сообщает газета Al Watan.

Главное о землетрясении в Турции и Сирии: сотни погибших, тысячи пострадавших и разрушенные памятники

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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции сегодня, 6 февраля, ночью возле города Газиантеп, где проживает более 1 млн человек. Также были зафиксированы подземные толчки и афтершоки на границе с Сирией. МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 по московскому времени

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

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Лаура Кеффер

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