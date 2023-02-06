Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур по жертвам двух землетрясений, произошедших ночью и днем 6 февраля. Траур в Турции продлится до 12 февраля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

«В связи с землетрясениями в нашей стране был объявлен семидневный национальный траур. В воскресенье, 12 февраля, наш флаг будет приспущен до захода солнца во всех национальных и зарубежных представительствах»,— говорится в заявлении президента Турции в Twitter.

По последним данным властей, в результате двух землетрясений в Турции погибли 1651 человек, более 11 тыс. пострадали. В соседней Сирии, до которой дошли сейсмические волны, число жертв, по данным СМИ, превысило 960.