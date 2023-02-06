Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, в Турции — до 76

Землетрясение на северо-западе Сирии унесло жизни 237 человек, еще 639 получили ранения. Об этом сообщил минздрав республики в Facebook (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ). Ранее говорилось о 111 погибших и 516 пострадавших в Сирии. В Турции, где находится эпицентр землетрясения, погибли минимум 76 человек, более 440 получили травмы.

Фотогалерея

Последствия землетрясения

Предыдущая фотография
Хама, Сирия

Хама, Сирия

Фото: Reuters

Диярбакыр, Турция

Диярбакыр, Турция

Фото: Reuters

Малатья, Турция

Малатья, Турция

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 3

Хама, Сирия

Фото: Reuters

Диярбакыр, Турция

Фото: Reuters

Малатья, Турция

Фото: Reuters

Смотреть

Больше всего жертв и пострадавших — в сирийских Алеппо, Хаме, Латакии и Тартусе. Президент Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находится недалеко от города Газиантеп на юге Турции, оно началось рано утром 6 февраля. Толчки ощущались в близлежащих провинциях Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане. В селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай взорвался газопровод. В провинции Газиантеп разрушена турецкая крепость из списка ЮНЕСКО.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...