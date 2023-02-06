Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, в Турции — до 76

Землетрясение на северо-западе Сирии унесло жизни 237 человек, еще 639 получили ранения. Об этом сообщил минздрав республики в Facebook (соцсеть признана экстремисткой и запрещена в РФ). Ранее говорилось о 111 погибших и 516 пострадавших в Сирии. В Турции, где находится эпицентр землетрясения, погибли минимум 76 человек, более 440 получили травмы.

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Больше всего жертв и пострадавших — в сирийских Алеппо, Хаме, Латакии и Тартусе. Президент Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находится недалеко от города Газиантеп на юге Турции, оно началось рано утром 6 февраля. Толчки ощущались в близлежащих провинциях Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане. В селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай взорвался газопровод. В провинции Газиантеп разрушена турецкая крепость из списка ЮНЕСКО.