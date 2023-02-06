Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 170 человек

В результате землетрясения на юге Турции погибли как минимум 76 человек, пострадали более 440. В Сирии число погибших увеличилось до 100, пострадали свыше 200, передает AFP со ссылкой на местных властей.

В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксированы 32 афтершока после землетрясения, магнитуда самого крупного составила 6,6. В турецкой провинции Малатья обрушилось 130 зданий. ВВС Турции привлекли транспортные самолеты для участия в устранении последствий землетрясения.

На севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение. Несколько зданий обрушилось в районе города Алеппо, а также в пригороде Латакии.

Сегодня, 6 февраля, ночью землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Подземные толчки ощущались в ряде регионов, в том числе Анкаре и Анталье. В стране введен самый высокий уровень тревоги, в пострадавшие регионы направлены спасатели. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией.

Лаура Кеффер