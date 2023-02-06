Рейсы российских авиакомпаний в Турцию осуществляются в штатном режиме

Землетрясение в турецких и сирийских регионах не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, сообщили в Росавиации. Полеты в Турцию осуществляются в штатном режиме. При этом в Турции приостановлена работа некоторых аэропортов.

«Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что аэропорты городов Кахраманмараш и Газиантеп прекратили обслуживание гражданских рейсов в связи с землетрясением. Также закрыт аэропорт Хатай.

«Аэропорт Хатай в городе Антакья выведен из строя из-за разрушения ВПП. Аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа закрыты для гражданских рейсов. Они обслуживают только рейсы с помощью»,— сказал Фуат Октай в эфире телеканала ТРТ (цитата по ТАСС).

Телеканал CNN Turk опубликовал кадры поврежденной в результате землетрясения взлетно-посадочной полосы аэропорта Хата». Провинция расположена примерно в 149 км от Кахраманмараша, где в 4:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4.

По последним данным, в результате минувшего землетрясения в Турции погибло 284 человек, 2383 ранены. В соседней Сирии погибло 237 человек, 639 получили ранения. Информации о пострадавших россиянах пока нет.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции, недалеко от города Газиантеп. Толчки ощущались в близлежащих провинциях Хатай, Османие, Адыяман, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Малатья и Адана. Также произошли землетрясения в нескольких сирийских провинциях.

Лусине Баласян