АвтоВАЗ завершил продажу XRAY, с конвейера Haval сошел стотысячный автомобиль

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Завод Haval в Тульской области выпустил стотысячный автомобиль. АвтоВАЗ завершил продажу моделей XRAY и XRAY Cross Стоимость полисов каско по итогам года выросла почти на четверть. Удорожание закупок и обслуживания автомобилей из-за западных санкций и кризиса привело к росту услуг каршеринга на 28%. В Казахстане реже продают новые автомобили россиянам. Владивостокская таможня в 2022 году оформила на 72% больше автомобилей с пробегом по сравнению с предыдущим годом.

День 340-й. 29 января. Воскресенье

29.01.2023 16:29

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по автомобильному мосту через реку Молочную. По данным господина Рогова, есть погибшие и раненые.

29.01.2023 13:44

КамАЗ готовится к тестированию беспилотных грузовиков — фуры поедут по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Как заявили в компании, сейчас разрабатывается специальная цифровая трасса.

Среди сложностей подобного проекта — морозы, трассы большой протяженности, трудности с доступом к интернету, а также проблемы и с поставками зарубежного оборудования. В таких условиях, по мнению независимого эксперта Юрия Минкина, запуск беспилотных грузовиков может обернуться провалом: «Не очень понятна цель этих проектов. Я не вижу коммерческих перспектив подобных решений. В России, к сожалению, стоимость труда водителя довольно мала, поэтому окупаться по этому параметру вы будете довольно долго. Скорее всего во многом придется организовать параллельный импорт. С точки зрения разработки софта, я думаю, в стране все более или менее неплохо, а вот с элементной базой для того, чтобы сделать беспилотники, стало существенно сложнее».

День 339-й. 28 января. Суббота

28.01.2023 04:48

Стоимость бензина в США выросла с начала года на 9,2%, до $3,5 за галлон, сообщил MarketWatch со ссылкой на аналитиков Bespoke Investment Group.

День 338-й. 27 января. Пятница

27.01.2023 19:39

Три пермские компании получили дилерство «Москвича». Это дилер полностью ушедшего с российского рынка Renault «Сатурн-Р-Авто», а также специализирующийся на продажах Hyundai «Сильвер Моторс» и компания Verra. Одни участники рынка видят в сотрудничестве с новым российским автопроизводителем хорошие перспективы, другие пока осторожны в прогнозах. По мнению экспертов, в первое время спрос на «Москвичи» в Перми вряд ли будет высоким из-за недоверия, которое всегда возникает у автолюбителей к новым маркам, но затем продажи должны быстро наладиться.

День 337-й. 26 января. Четверг

26.01.2023 18:26

В обновленный санкционный список Министерства финансов США попал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

26.01.2023 11:37

В Казахстане все реже продают новые автомобили россиянам. Местные дилеры жалуются на дефицит машин в разных сегментах. Однако совершить покупку в Казахстане все еще выгоднее, чем в России. Однако на зарубежное авто в России иногда сложно получить паспорт: пакет документов, который выдают при покупке иностранные дилеры не всегда подходит.

26.01.2023 10:33

АвтоВАЗ завершил продажу кроссовера XRAY и его модификацию XRAY Cross, убрав модели из перечня доступных на официальном сайте. Автомобиль покинул российский рынок в связи с прекращением производства после введения санкций. Осенью 2022 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что возобновлять производство модели не планируют.

День 336-й. 25 января. Среда

25.01.2023 21:04

На Ленинградском шоссе «Газель», принадлежащая Минобороны России, сбила трех человек, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Один из пострадавших погиб. Двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

25.01.2023 16:39

Агрегатор «Яндекс.Такси» будет заниматься лизингом. Компания намерена поставить таксопаркам 10 тыс. машин. Таксисты получат в лизинг российские и китайские машины, полагает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко: «Китайцы сильно подтянулись по качеству, поставкам запчастей и обслуживанию, поэтому есть высокая вероятность того, что им удастся занять и эту нишу».

25.01.2023 14:59

Сегодня, 25 января, с конвейера завода Haval в Тульской области сошел стотысячный автомобиль. Им стал городской кроссовер Jolion — бестселлер бренда на российском рынке. Продажи Haval в России по итогам 2022 года сократились на 14%, но это значительно лучше результата всего рынка: тот упал на 58,8%. Частично концерн сталкивался с логистическими и другими сложностями при поставках комплектующих на производство в РФ и компенсировал это импортом.

25.01.2023 10:19

Специалисты КамАЗа работают над созданием высокоточной цифровой карты трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом для проезда по ней беспилотных фур.

25.01.2023 01:34

Удорожание закупок и обслуживания автомобилей из-за западных санкций и кризиса привело по итогам прошедшего года к росту среднего чека в сервисах каршеринга на 28%. Участники рынка не ждут снижения цен на услуги аренды автомобилей и в этом году. Также они прогнозируют рост в автопарках сервисов доли китайских машин, которая уже достигает 20–25%.

День 335-й. 24 января. Вторник

24.01.2023 20:11

Стоимость полисов каско по итогам прошлого года выросла почти на четверть. Но это только средние значения. Для отдельных марок автомобилей страховка подорожала в полтора-два раза. Все из-за роста стоимости запчастей: после того как из России ушли почти все западные автопроизводители, достать детали для ремонта машин стало сложнее, и, как следствие, цены подскочили.

24.01.2023 18:24

По итогам декабря 2022 года средняя выплата по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) составила 91 314 руб. Это на 23% больше показателя декабря 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года. «Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО»,— сказал президент РСА Евгений Уфимцев.

24.01.2023 12:44

Крымский мост вновь ненадолго закроют на ремонт.

24.01.2023 11:51

Поправки, обязывающие резервировать дату проезда через границу на автомобиле, затрагивают только грузовой транспорт, пояснил «РИА Новости» депутат Москвичев.

24.01.2023 11:33

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что нужно отказаться от западных регламентов и стандартов, которые «навязывались России». Именно они, утверждает он, сдерживают отечественное производство. «Необходимо шаг за шагом снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. Речь прежде всего о западных регламентах и стандартах, которые навязывались нам в течение последних лет. Яркий пример здесь — это обновление экологического стандарта автомобильных двигателей»,— убежден Андрей Турчак.

24.01.2023 09:30

В Госдуме предлагают обязать владельцев авто бронировать дату и время пересечения границы России.

24.01.2023 01:37

Оптовые цены на топливо в России продолжают резкое падение на фоне предстоящего эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

День 334-й. 23 января. Понедельник

23.01.2023 16:49

Компании-посредники, занимающиеся импортом автомобилей с пробегом через Владивосток, говорят о лавинообразном спросе, и его главный драйвер — выгодный курс, рассказали “Ъ FM” в WorldCar: «Начиная с июня прошлого года спрос повысился минимум в три раза, по крайней мере, у нас. Он до сих пор практически не падает даже после того, как курс актуальных валют вырос. Машин действительно везется огромное количество».

23.01.2023 08:44

Стоимость автомагистрали из крымского города Джанкой в Ростов-на-Дону предварительно оценивается в сумму до 400 млрд руб., заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Трасса пройдет через регионы, присоединенные к России в сентябре 2022 года.

23.01.2023 07:25

Более 197 тыс. автомобилей с пробегом оформила Владивостокская таможня в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом количество ввезенных физическими лицами иномарок увеличилось на 72%. По данным таможни, основной объем ввезенных поддержанных автомобилей составляют японские марки — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньше автомобилей из Южной Кореи — Hyundai и Kia. Ввоз автомобилей для личного пользования из КНР носит единичный характер.

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