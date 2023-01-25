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Коммерсантъ FM
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КамАЗ готовится к тестированию беспилотных грузовиков на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом

Специалисты КамАЗа работают над созданием высокоточной цифровой карты трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом для проезда беспилотных фур по ней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В конце декабря прошлого года по этой трассе проехали два автомобиля КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54907, была отсканирована дорога. Сейчас ведутся работы над созданием высокоточной цифровой карты дороги, что позволит автомобилю-роботу позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров»,— сказано в сообщении компании. Там пояснили, что цифровая карта позволит автомобилям планировать собственное движение и действия других участников дорожного движения.

В пресс-службе КамАЗа добавили, что продолжают испытания беспилотников в Татарстане на маршрутах Набережные Челны – Казань, Набережные Челны – Нижнекамск. Регулярные тестовые поездки по этой дороге начнутся в марте.

Летом 2022 года сообщалось о планах запустить беспилотные фуры между Москвой и Санкт-Петербургом в 2023 году. Такие грузовики будут двигаться по выделенной полосе.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Грузовики поедут без пилотов».

Олеся Павленко

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