Ввоз автомобилей через Владивостокскую таможню увеличился на 72% в 2022 году

Более 197 тыс. автомобилей с пробегом оформила Владивостокская таможня в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом количество ввезенных физическими лицами иномарок увеличилось на 72%, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

В ведомстве отмечают, что количество ввезенных автомобилей в июне 2022 года составило 15 тыс., а в ноябре — уже 28 тыс. В декабре количество оформленных транспортных средств немного уменьшилось — до 26 тыс., но аналогичный показатель декабря 2021 года составлял всего 11 тыс.

По данным таможни, основной объем ввезенных поддержанных автомобилей составляют японские марки — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньшее количество составляют автомобили из Южной Кореи такие, как Hyundai и Kia. Ввоз автомобилей для личного пользования из КНР носит единичный характер.

Ранее сообщалось, что после укрепления курса рубля россияне стали активно покупать подержанные автомобили на аукционах в Японии.

Алексей Чернышев, Владивосток