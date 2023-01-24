Турчак призвал отказаться от западных стандартов в российском производстве

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что нужно отказаться от западных регламентов и стандартов, которые «навязывались России». Именно они, утверждает он, сдерживают отечественное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Турак поднял эту тему на совещании по вопросам импортозамещения. Он уверен, что «ничего страшного» из-за отказа от автомобилей стандарта «Евро-5» не произошло, и Россия «не откатилась в прошлый век». Политик призвал «провести аналогичную работу в остальных сферах» и «очистить» российские техрегламенты», установить свои стандарты.

«Необходимо шаг за шагом снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. Речь, прежде всего, о западных регламентах и стандартах, которые навязывались нам в течение последних лет. Яркий пример здесь — это обновление экологического стандарта автомобильных двигателей»,— убежден Андрей Турчак (цитата по «РИА Новости»).

Аналогичные изменения в финансовой сфере предлагал провести глава ВТБ Андрей Костин. В июне 2022 года он заявил, что в условиях санкций международные Базельские стандарты, которые регулируют работу банков, не работают. Он предложил заменить «Базель» российской системой, назвав ее «Воронеж-1». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что Россия не планирует этого делать.

Лаура Кеффер