Оптом и речь

Оптовые цены на топливо в России продолжают резкое падение на фоне предстоящего эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов. Так, за 23 января биржевая стоимость дизтоплива упала на 4%, наиболее популярные марки бензинов Аи-92 и Аи-95 подешевели до семилетних минимумов. Стоимость топлива на АЗС держится на прежних уровнях, и эксперты не видят предпосылок для уменьшения цен, несмотря на высокую прибыльность розничного бизнеса. Они поясняют, что сокращение переработки может создать предпосылки для роста оптовых цен, который регуляторы не позволят переложить в цены на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина и дизтоплива на бирже СПбМТСБ снизилась до многолетних минимумов. Так, Аи-92 и Аи-95 подешевели 23 января на 0,58% и 0,55%, до 33 тыс. руб. и 37,8 тыс. руб. за тонну соответственно. Это минимум с 2016 года. Летнее дизтопливо подешевело на 4%, до 38,9 тыс. руб. за тонну, это минимальное значение с 2017 года. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже упала на 11%, до исторического минимума в 2,9 тыс. руб. за тонну.

Цены на топливо в России падают в ожидании введения 5 февраля эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов. В тот же момент должна заработать одобренная странами G7 предельная цена на нефтепродукты из РФ, хотя ее значение еще не определено (см. “Ъ” от 17 января). Российские власти считают, что текущее снижение стоимости топлива вызвано сезонным уменьшением спроса, однако, по словам собеседников “Ъ”, текущая динамика обусловлена сокращением поставок в Европу. Так, дизтопливо является основным видом топлива, которое российские нефтекомпании традиционно экспортировали в этом направлении, велись и поставки СУГ и нафты, которая является сырьем для нефтехимии.

В прошлом году нефтекомпании, столкнувшись с проблемами сбыта морских партий нефти из-за западных санкций, стремились загружать свои НПЗ, а также получали значительные субсидии по демпферу. В результате профицит топлива внутри РФ привел к снижению стоимости большинства видов нефтепродуктов в 2022 году, кроме дизтоплива, которое традиционно экспортировалось в ЕС. После введения эмбарго на нефтепродукты в феврале цены на российское топливо могут продолжить снижаться.

Благодаря снижению оптовых цен на нефтепродукты операторы АЗС получают возможность увеличить прибыльность своего бизнеса. Пока значительного снижения стоимости топлива на АЗС не наблюдается: так, по данным Московской топливной ассоциации, средняя цена на топливо по итогам прошлой недели не менялась.

Чистая маржа продаж Аи-92 и дизтоплива оценивалась «Петромаркетом» в конце 2022 года на уровне 11 руб. и 3 руб. за литр соответственно, а сейчас еще выше с учетом падения оптовых цен. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, по итогам 2022 года цены на бензин и дизтопливо на заправках выросли примерно на 1% и 10% соответственно.

Собеседники “Ъ” не ожидают значительного снижения цен на АЗС, возможна лишь «небольшая коррекция». При этом источники “Ъ” считают, что скорее нефтекомпании пойдут на снижение производства топлива, чем будут лишаться прибыльности заправочного бизнеса.

Эксперты пока не видят предпосылок, что операторы АЗС станут снижать цены на топливо. Мария Арье из «Петромаркета» напоминает, что почти весь 2021 год торговля топливом для АЗС была убыточна и теперь операторы компенсируют эти убытки. Они также опасаются повторения ситуации 2021 года, ведь в случае резкого роста оптовых цен регулятор, скорее всего, вновь не позволит полностью транслировать его в розничную стоимость, что негативно отразится на маржинальности розничной торговли, полагает она. Эмбарго ЕС на нефтепродукты окажет влияние на спрос на российское топливо уже в краткосрочной перспективе — объемы переработки в феврале могут сократиться на 0,2–0,3 млн баррелей в сутки, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он предполагает также, что это снижение будет отчасти демпфировано активизацией отгрузок в ЕС накануне введения эмбарго и сезонным ростом спроса внутри страны в марте.

Дмитрий Козлов