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Коммерсантъ FM
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Бензин в США подорожал на 9,2% с начала января

Стоимость бензина в США выросла с начала года на 9,2%, до $3,5 за галлон, сообщил MarketWatch со ссылкой на аналитиков Bespoke Investment Group. По мнению экспертов, это может помешать властям в борьбе с инфляцией.

Бензин подорожал до пикового уровня в $5,03 за галлон в середине июня. К 22 декабря цена опустилась до $3,096. Таким образом, с декабрьского минимума топливо подорожало на 12,9%, что стало самым резким месячным приростом с июня 2022 года.

Снижение цен на энергию в декабре привело к дополнительному замедлению инфляции в США: в годовом выражении показатель опустился до 6,5% — уровня осени 2021 года. К ноябрю 2022 года инфляция снизилась на 0,1% — впервые с мая 2020-го, когда цены просели на фоне локдаунов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вполне американское настроение».

Леонид Уварчев

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