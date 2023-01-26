Авто в одни руки

В Казахстане все реже продают новые автомобили россиянам. Местные дилеры жалуются на дефицит машин в разных сегментах. Иногда они сталкиваются с нехваткой моделей даже премиум-класса, рассказали собеседники “Ъ FM”. В итоге перегнать авто из соседней страны стало гораздо сложнее, что отразилось на количестве предложений на рынке. Однако, как отмечают эксперты, совершить покупку в Казахстане все еще выгоднее, чем в России. Но реально ли это? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Казахстан за авто россияне поехали еще весной. Чаще всего искали марки Hyundai и Kia. На отечественном рынке их уже тогда осталось мало, поскольку сборку в стране корейские бренды приостановили. В Казахстане же заводы производителей продолжали работать, причем с удвоенной силой. Из России в соседнюю республику вывозили оборудование с простаивающих мощностей.

И перекупщики этим быстро воспользовались, констатирует Иван Пономарев, который помогает россиянам покупать и перевозить авто из-за рубежа: «На автовоз грузили сразу восемь Kia Sportage, привозили их в Москву, сдавали дилеру, и с одной машины имели чистыми 400-500 тыс. руб. За неделю можно было заработать порядка 4 млн руб.

Русские заполнили весь Казахстан и выгребли все склады у всех дилеров, которые только есть. И все автосалоны стали вводить меры — закрыли продажу гражданам РФ. Уже в августе, если россиянин приходил в салон в Казахстане, ему говорили, что машины в наличии нет».

С ограничениями якобы столкнулись и граждане Казахстана. Российские СМИ сообщают, что некоторые дилеры установили для них лимит и теперь продают не больше одного авто на руки в год. Впрочем, собеседники “Ъ FM” эту информацию не подтвердили.

Ограничения и не нужны, когда из-за дефицита в очереди на покупку машины можно простоять как минимум шесть месяцев, отмечает учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян: «Очереди, естественно, есть. В топе ожидания конкретных моделей сейчас очень ликвидные позиции, надо ждать по полгода. Сбои поставок, сложная логистика. Если раньше ввоз занимал определенное время, то сейчас этот показатель умножается на три, порой на четыре. Салоны пустеют».

Впрочем, для казахстанцев очереди — не препятствие. Они дожидаются своих авто и стараются продать российским перекупщикам: за свои услуги берут комиссию в 10-15%, как правило, это около 100-200 тыс. руб.

Получается все равно выгоднее, чем в России. Например, Hyundai Sonata в топовой комплектации на отечественном рынке стоит около 3 млн руб. Импортное авто из Казахстана — меньше 2,5 млн руб. И это при том, что цены за последние месяцы подросли.

Но если с казахстанской стороны объем предложения высокий, то в России на него откликаются все реже, говорит эксперт по подбору авто Артур Брума: «Еще осенью было понятно, что темпы падают, а выгоды от этого процесса становятся все меньше.

Цены на машины поднялись и в других странах. В последнее время происходят колебания на валютном рынке, которые также не добавляют оптимизма. Соответственно, из Казахстана и из других стран автомобилей ввозится гораздо меньше».

На зарубежное авто в России иногда сложно получить паспорт: пакет документов, который выдают при покупке иностранные дилеры не всегда подходит.

Кроме того, в Казахстане просто может попасться не чистый на руку контрагент. Но если покупатель в России готов к рискам, отыскать посредника в соседней стране будет все еще несложно. В очередь за авто местные жители встают семьями.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский