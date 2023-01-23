Автомобили проехали Владивосток

Импорт автомобилей с пробегом через Владивосток вырос на 72%. В прошлом году местная таможня оформила почти 200 тыс. ввезенных иномарок. Если в июне в Россию импортировали 15 тыс. машин, то в ноябре уже 28 тыс. Через Дальний Восток едут в основном японские бренды — Toyota, Mazda, Nissan и другие. Но в списке таможни есть и корейские автомобили, такие как Hyundai и Kia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компании-посредники говорят о лавинообразном спросе, и его главный драйвер — выгодный курс, рассказали “Ъ FM” в WorldCar: «Начиная с июня прошлого года спрос повысился минимум в три раза, по крайней мере, у нас. Он до сих пор практически не падает даже после того, как курс актуальных валют вырос. Машин действительно везется огромное количество.

Что касается самых востребованных марок, топ-3 японских авто — Land Cruiser Prado, Corolla Fielder и Toyota C-HR. Может быть, Honda Vezel туда же попадает. Из корейских машин это Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade и Kia Mohave. Это самые популярные машины, которые заказывают».

К концу прошлого года спрос на автомобили из Японии все же успокоился, отметил руководитель компании Carwin Дмитрий Забора. Он не исключает, что цены на японских аукционах вновь пойдут вниз: «На японских праздниках, в начале мая — конце апреля, рубль вырос на 6 пунктов. После выхода с майских спрос начал лавинообразный рост, поскольку падал курс доллара и увеличивался курс рубля. Это было сигналом для большей части России, что пора покупать то, что за рубежом.

Мы много раз останавливали прием новых договоров, потому что просто не справлялись. Зашилась вся Япония, таможня, судоходные компании.

И этот рост продолжался практически до конца ноября, пока снова не начал крепнуть доллар. В середине декабря курс американской валюты дошел до 72 руб., и наступила полная тишина. Вот сейчас немного непонятно, что будет, потому что рост доллара на 10 пунктов — это много. Увеличение стоимости бюджетных машин составило до 200 тыс. руб., дорогих — до 1 млн руб. Для корректировки рынка нужно определенное время.

Между тем началось падение цен на аукционах Японии. Они были сильно перегреты спросом из России — сейчас идет обратный эффект. Когда такие низкие курсы, покупают все подряд: редкие машины, дорогие, старые, с большим объемом двигателей. Например, года полтора назад редко покупали Prado, а в прошлом это авто было в каждой второй заявке. Тогда в пике они обходились в 2,3-2,7 млн руб. в хорошей комплектации, просто даром покупались».

Таможня отмечает, что через Владивосток ввозят и автомобили из Китая, но импорт «носит единичный характер».

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Иван Корякин