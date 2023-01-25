Таксопаркам подвезут авто

Агрегатор «Яндекс.Такси» будет заниматься лизингом. Компания намерена поставить таксопаркам 10 тыс. машин. Услуги станет предоставлять подразделение, которое называется «Флот». Его «Яндекс» учредил еще полтора года назад, получив все необходимые разрешения регулятора. В прошлом году компания уже провела несколько тестовых сделок, передав в лизинг таксопаркам Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода около 1 тыс. авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Полномасштабный запуск услуги начнется с экономсегмента, пояснила представитель пресс-службы Яндекс.Go Анна Пучкова: «В 2023 году "Яндекс" планирует передать в лизинг более 10 тыс. автомобилей российских и иностранных марок. Количество будет зависеть от условий и объема поставок новых машин в страну.

Опыт работы "Яндекса" с таксопарками разного масштаба и в разных регионах, знание экономики использования авто в такси позволяют нам формировать для каждого партнера персональное предложение, правильно оценивая риски и благодаря этому снижая ставку лизинга, что особенно актуально для небольших парков.

Кроме того, "Яндекс" может объединять часть спроса таксопарков, что позволит за счет большего масштаба закупки договариваться с автопроизводителями о более выгодных для отрасли условиях. В этом году сконцентрируемся на поиске автомобилей под сегмент эконом, чтобы найти недорогие, надежные и ремонтопригодные модели, которых рынок такси сейчас ждет больше всего».

Эксперты говорят, что у нового игрока изначально более сильные позиции, чем у старожилов лизингового рынка. Владея сервисом такси, компания может прогнозировать спрос на пассажирские поездки, а следовательно, и нагрузку на автомобили и рост доходов таксомоторных компаний для покрытия лизинговых платежей.

Таксисты получат в лизинг российские и китайские машины, полагает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко: «На рынке Москвы реально присутствует более 100 тыс. автомобилей, поэтому 10 тыс. — это для начала. "Яндекс" точно понимает, как происходит утилизация этих машин, как они используются, он видит это практически в режиме реального времени и может заранее предусмотреть риски, которые у него в этой ситуации возникают.

Вопрос в том, на каких условиях это будет сделано. Если они будут рыночные или лучше, то для таксомоторных компаний, перевозчиков это станет хорошим подспорьем.

Китайцы сильно подтянулись по качеству, поставкам запчастей и обслуживанию, поэтому есть высокая вероятность того, что им удастся занять и эту нишу».

После ухода большинства иностранных автопроизводителей с российского рынка многие таксомоторные компании отмечали, что обновлять автопарк стало сложно. Они предупреждали о возможном возвращении на дороги «бомбил» и о снижении безопасности поездок. А некоторые лизинговые компании в одностороннем порядке увеличили размер платежей, причем даже по заключенным ранее договорам. РБК приводит в пример «Major Лизинг». Он поднял платежи на одну машину с почти 80 тыс. руб. до 96 тыс. руб.

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Светлана Белова