КамАЗу готовят цифровую трассу

КамАЗ готовится к тестированию беспилотных грузовиков — фуры поедут по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Как заявили в компании, сейчас разрабатывается специальная цифровая трасса. Во сколько оцениваются такие проекты? И какие у них перспективы? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

О запуске проектов беспилотных грузовиков еще в 2019-м говорили в Tesla. Volvo также занимается созданием семейства автономных тягачей, а Einride уже разработала грузовик Pod, который может проехать до 300 км. Пока все эти компании, опасаясь проблем с безопасностью, продолжают проводить испытания и пытаются понять, насколько высоким будет спрос на мировом рынке, рассказал независимый эксперт по беспилотным технологиям Юрий Минкин:

«Существует технология platooning, когда один водитель ведет за собой колонну грузовиков, она довольно ограниченно применима. Здесь есть два момента — либо безопасность перевозок, либо окупаемость, либо и то, и другое в одном флаконе.

При этом, чтобы поставить такую технологию на поток и внедрить ее в массовом порядке, нужны десятки, а то и сотни миллионов долларов. Тот, кто первым сделает беспилотник, сорвет приз.

Есть очень большой класс систем помощи водителю, которые внедряются постепенно. Например, водители карьерных самосвалов получают $10 тыс. в месяц, а то и больше, так как цена ошибки там очень велика. Там срок окупаемости — год-полтора».

Но если на глобальном авторынке почти все крупные игроки развивают проекты автономных фур, то в России ситуация обстоит иначе. Полноценным беспилотным проектом, который в перспективе планируется запустить массово, может похвалиться только КамАЗ, подчеркнул генеральный конструктор компании Evocargо Илья Федичев: «Можно сказать, никого и нет, кроме КамАЗа. Но проект должен быстро окупаться. Это по большому счету альтернатива железной дороге, но с достаточно высокой мобильностью: машина может ехать сутки, не останавливаясь.

В течение десяти лет мы совершенно точно уже увидим полноценные грузовики на магистральных перевозках».

В 2021 году Минтранс подписал соглашение с КамАЗом, «Сберавтотехом» и «Деловыми линиями» о реализации проекта грузовых перевозок с применением умных технологий. Как ранее планировалось, первые коммерческие автономные фуры появятся на дорогах в 2024-м. Ожидается, что это позволит сократить сроки доставки груза между Москвой и Санкт-Петербургом на час. Однако события 2022 года заставили участников проекта задуматься о дополнительных рисках.

Помимо морозов и протяженности трасс, трудностей с доступом к интернету, возникли сложности и с поставками зарубежного оборудования, пояснил независимый эксперт Юрий Минкин. В таких условиях, по его мнению, запуск беспилотных грузовиков может обернуться провалом: «Не очень понятна цель этих проектов. Я не вижу коммерческих перспектив подобных решений. В России, к сожалению, стоимость труда водителя довольно мала, поэтому окупаться по этому параметру вы будете довольно долго. Скорее всего во многом придется организовать параллельный импорт. С точки зрения разработки софта, я думаю, в стране все более или менее неплохо, а вот с элементной базой для того, чтобы сделать беспилотники, стало существенно сложнее».

Логистические компании, с которыми пообщался “Ъ FM”, полагают, что в долгосрочной перспективе такие разработки будут пользоваться спросом. Однако, по словам участников рынка, для начала необходимо определиться, по какому пути идти: создавать инфраструктуру под беспилотные фуры или, наоборот, адаптировать грузовики под не всегда идеальные дороги.

Исполнительный директор компании Traft Андрей Савин считает второй вариант более предпочтительным: «Беспилотный КамАЗ стоит порядка 14-15 млн руб. Если машины пойдут по пути полной беспилотности, тогда это означает удорожание самого грузовика, но не предъявляет больших требований к инфраструктуре. Разработки сейчас измеряются в десятках и сотнях миллионов рублей. Вместе с тем техника зависима от погодных условий, и еще немаловажную роль играет покрытие интернета, потому что у нас в стране такие зоны неравномерны, а вот это уже более существенная проблема. Разработки ПО, наверное, составят порядка 25-30% от всей стоимости бесплотной машины».

В КамАЗе также заявили, что продолжают испытания беспилотников в Татарстане. Два основных маршрута — это Набережные Челны—Казань и Набережные Челны—Нижнекамск.

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Анна Маргулис