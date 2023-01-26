США ввели санкции против Мантурова, Минниханова и Адоньева

В обновленный санкционный список министерства финансов США попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и члены его семьи, а также бизнесмен Сергей Адоньев. В этот список также были включены компании «Интерроса» МК «Интеррос Инвест» и кипрская Whiteleave Holdings Ltd, перерегистрированные в Приморском специальном административном районе, и топ-менеджер компании Сергей Батехин.

Под ограничения также попали компании и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным: объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент», компания Sewa Security Services (СМИ называли ее филиалом ЧВК «Вагнер» в ЦАР), а также два лица — Валерий Захаров и Александр Иванов.

Новость дополняется.