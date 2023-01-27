Дорогие мои «Москвичи»

Три пермские компании получили дилерство «Москвича». Это дилер полностью ушедшего с российского рынка Renault «Сатурн-Р-Авто», а также специализирующийся на продажах Hyundai «Сильвер Моторс» и компания Verra. Одни участники рынка видят в сотрудничестве с новым российским автопроизводителем хорошие перспективы, другие пока осторожны в прогнозах. По мнению экспертов, в первое время спрос на «Москвичи» в Перми вряд ли будет высоким из-за недоверия, которое всегда возникает у автолюбителей к новым маркам, но затем продажи должны быстро наладиться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Московский автомобильный завод «Москвич» определил 20 дилерских центров еще в 12 городах России, в том числе в Перми. Как сообщается в официальном пресс-релизе предприятия, в столице Прикамья официальными дилерами марки выбраны три компании: Verra, «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс».

Основными критериями при выборе партнеров для «Москвича» были соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей, возможность обеспечить высокий уровень технического обслуживания и внедрить стандарты качества работы как сервисных служб, так и отделов продаж, готовность обеспечить высокий уровень клиентского сервиса. «Выбранные партнеры имеют большой опыт как в розничных продажах, так и в работе с корпоративными клиентами. Кроме того, на выбор повлияли транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему, а также расположение и конфигурация шоурума»,— отмечают в пресс-службе автомобильного завода.

Отгрузки автомобилей в Пермь начнутся в феврале.

АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» было основано на базе завода «Рено Россия», перешедшего в собственность правительства Москвы после того, как французская компания Renault ушла с российского рынка. В ноябре 2022 года на новом предприятии было запущено производство. Сейчас завод выпускает два кроссовера на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Отгрузки автомобилей начались в декабре. Первые автосалоны «Москвича» открылись в столице. В настоящий момент дилерская сеть бренда представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 регионах, в ближайшее время список городов, где будет представлена марка, должен увеличиться до 25.

В холдинге «Сатурн-Р-Авто» пермского бизнесмена Александра Репина выражали готовность побороться за дилерство «Москвича», как только автопроизводитель открыл прием заявок на его получение. Дилерский центр нового бренда компания откроет в автосалоне на ул. Подлесной, 47а, в котором сейчас продает автомобили Renault. По словам директора по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергея Репина, требуется еще немного времени, чтобы подготовить помещения в соответствии со стандартами. Перспективы сотрудничества с «Москвичом» он оценить пока затрудняется. «Нужно начать работать, а там посмотрим. Но вообще я очень рад, что в нашем портфеле появился этот бренд»,— заявил господин Репин. Он уточнил, что автомобили Renault в автоцентре на ул. Подлесной пока также продолжат продаваться и обслуживаться.

В Verra не сразу определились, подавать ли заявку на получение статуса официального дилера автомобилей «Москвич». В отличие от «Сатурн-Р-Авто», у которого в портфеле наряду с разными иномарками была и Lada, компания до этого не работала с отечественными марками: ранее она специализировалась на продажах Toyota, Lexus и Porsche, в 2022 году получила также дилерство китайских брендов Exeed и Skywell. Продажу «Москвичей» Verra планирует начать в марте, точные даты будут известны после всех согласований, сообщила гендиректор компании Анна Бояршинова. «Мне лично очень нравится этот бренд со столетней историей. К нему хочется присоединиться. Возрожденный “Москвич” — очень эмоциональный. Сегодня он переживает бурный этап развития, и мы рады присоединиться к новой главе в истории этого легендарного бренда,— заявила топ-менеджер Verra.— Сегодня наши задачи — настроить процессы, обучить команду, внедрить технические регламенты. Сделать все, чтобы наши клиенты могли получить лучший сервис при покупке и обслуживании автомобилей». Госпожа Бояршинова считает «Москвич» перспективным брендом, отмечая, что он подойдет для флит-продаж корпоративным клиентам. «Также он подойдет для любителей выгодно приобрести автомобиль, так как на этот бренд будут распространяться поддержки и льготные программы. На данный момент рынок испытывает дефицит в ценовом сегменте 2–3 млн руб.»,— говорит руководитель Verra.

Компания «Сильвер Моторс», контролирующаяся совладельцами «Камкабеля», ранее продавала автомобили УАЗ. После того как дилера российских внедорожников у нее выкупили структуры холдинга «Автопрестиж», а Ford в 2019-м ушел с российского рынка, в портфеле компании осталась только марка Hyundai. По данным «Ъ-Прикамье», «Сильвер Моторс» будет продавать «Москвич» в том же салоне, что и корейские машины, на ул. Спешилова, 109. Связаться с представителями компании не удалось.

Автомобильный консультант, член совета директоров ГК «ИЮЛЬ авто» (Lada, автомобили с пробегом, Челябинск) Алексей Деткин считает, что колоссального спроса на «Москвич» в Перми в первое время не будет, так как любой новый бренд сначала вызывает у автолюбителей недоверие. «Но думаю, продажи быстро наладятся и, вероятнее всего, в этом году дилерам даже не будет хватать автомобилей, так как завод еще не успел выйти на полную мощность. Кроме того, в случае с этим брендом большую роль играет любопытство — многим водителям интересно хотя бы просто посмотреть, что это за “зверь”. Если менеджеры автосалонов правильно сработают, то проблем с реализацией машин не будет»,— говорит господин Деткин. По его мнению, «Москвич» может составить конкуренцию «младшим» моделям в линейках китайских брендов. «Его стоимость ниже китайских аналогов. Кроме того, государство оказывает поддержку для стимулирования спроса на него. Например, на электрический “Москвич-3е” распространится государственная субсидия до 1 млн руб. Так что определенную долю у китайцев он “откусит”. В какой-то мере бренд может конкурировать и с Lada»,— полагает эксперт.

Екатерина Артемова