АвтоВАЗ завершил продажу кроссовера XRAY и его модификацию XRAY Cross, убрав модели из перечня доступных на официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada XRAY Cross Black

Фото: АвтоВАЗ Lada XRAY Cross Black

Фото: АвтоВАЗ

Автомобиль покинул российский рынок в связи с прекращением производства после введения санкций. Модель, построенная на платформе Renault, имела небольшую локализацию и с учетом малых продаж после окончания поставок комплектующих дилеры распродавали имеющиеся запасы кроссоверов.

Напомним, сборка Lada XRAY была налажена в конце 2015 года и продолжалась до весны 2022 года. По данным «Авторевю», за годы производства было продано около 161 тыс. автомобилей. Осенью 2022 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что возобновлять производство модели не планируют.

Максим Вершинин