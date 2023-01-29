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Коммерсантъ FM
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Рогов сообщил о ракетном ударе по автомобильному мосту в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по автомобильному мосту через реку Молочную. По данным господина Рогова, есть погибшие и раненые.

Владимир Рогов

Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мост проходит через поселок Светлодолинское Мелитопольского района, удар был нанесен из РСЗО HIMARS около 12:30, во время проведения ремонтных работ, сообщает в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения»,— пишет господин Рогов.

К своему посту он приложил спутниковое фото местности, на котором красным цветом обведен населенный пункт Светлодолинское, который находится севернее Мелитополя. Местные власти, в том числе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, об ударе по мосту пока не сообщали.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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