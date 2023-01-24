Каско покрывает свои риски

Стоимость полисов каско по итогам прошлого года выросла почти на четверть. Такими данными поделились в Росстате. Но это только средние значения. Для отдельных марок автомобилей страховка подорожала в полтора-два раза, рассказали участники рынка изданию РБК. Все из-за роста стоимости запчастей: после того как из России ушли почти все западные автопроизводители, достать детали для ремонта машин стало сложнее, и, как следствие, цены подскочили.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Вместе с тем заявления о дефиците комплектующих сильно преувеличены, отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «На самом деле проблем с запчастями нет, они просто подорожали. На рынке они присутствуют. Но, естественно, есть заказные позиции, которые, к сожалению, не приходят так быстро, как раньше. В среднем у нас подорожание по рынку вначале доходило до 45%, сейчас по отдельным позициям снизилось где-то до 25% от той стоимости, которая была до февраля 2022-го.
Дороже всего обходится ремонт автомобилей Range Rover, Jaguar, Mercedes и в целом иномарок 2022-2023 года выпуска. Например, перебрать двигатель на Mercedes два года назад стоило 200 тыс. руб., сейчас уже 250 тыс. руб., а замена стекол выросла в цене процентов на 50%. Стоимость запасных частей традиционно выше до тех пор, пока производители не начнут их выпускать в достаточном количестве и пока на рынке не появятся их аналоги».
РБК со ссылкой на компанию «Ренессанс Страхование» отмечает, что самой дорогой машиной для восстановления после ДТП стала Skoda Karoq: каско для нее подорожало на 93%, то есть почти в два раза. Серьезный рост тарифов также наблюдается по модели Skoda Rapid и автомобилям Mercedes-Benz S-класса (+60% за год).
И дело может быть не только в подорожавших запчастях, объяснил автоюрист, автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев: «Не думаю, что это хоть как-то обоснованно с их стороны, потому что и курс доллара, и евро откатился. Так что повышение цен на 60% выглядит немотивированным. Вместе с тем здесь нужно смотреть на статистику угонов. Вы можете как страховщик увеличить стоимость полиса каско, если повысилась рисковость по определенным категориям автомобилей либо по конкретным маркам. Тогда это обоснованно: эту машину часто угоняют, поэтому, будьте любезны, платите дороже. Но страховщики ведь молчат про эту статистику угонов, где она, что с ней.
Между тем, если ремонт по каско разрешат осуществлять с помощью в том числе б/у запчастей, то это могло бы положительно повлиять на ситуацию. Но по этим комплектующим нужно вводить определенную дифференциацию. Мы же не можем снять с машины на разборе дважды или трижды перекрашенный бампер и поставить его на годовалый автомобиль. То есть нужно смотреть, какой категории будет эта б/у запчасть».
Между тем, по данным Российского союза автостраховщиков, выплаты по ОСАГО к концу прошлого года также выросли примерно на треть. Средний размер компенсации в декабре 2022-го превысил 90 тыс. руб.
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