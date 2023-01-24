Каско покрывает свои риски

Стоимость полисов каско по итогам прошлого года выросла почти на четверть. Такими данными поделились в Росстате. Но это только средние значения. Для отдельных марок автомобилей страховка подорожала в полтора-два раза, рассказали участники рынка изданию РБК. Все из-за роста стоимости запчастей: после того как из России ушли почти все западные автопроизводители, достать детали для ремонта машин стало сложнее, и, как следствие, цены подскочили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вместе с тем заявления о дефиците комплектующих сильно преувеличены, отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «На самом деле проблем с запчастями нет, они просто подорожали. На рынке они присутствуют. Но, естественно, есть заказные позиции, которые, к сожалению, не приходят так быстро, как раньше. В среднем у нас подорожание по рынку вначале доходило до 45%, сейчас по отдельным позициям снизилось где-то до 25% от той стоимости, которая была до февраля 2022-го.

Дороже всего обходится ремонт автомобилей Range Rover, Jaguar, Mercedes и в целом иномарок 2022-2023 года выпуска. Например, перебрать двигатель на Mercedes два года назад стоило 200 тыс. руб., сейчас уже 250 тыс. руб., а замена стекол выросла в цене процентов на 50%. Стоимость запасных частей традиционно выше до тех пор, пока производители не начнут их выпускать в достаточном количестве и пока на рынке не появятся их аналоги».

РБК со ссылкой на компанию «Ренессанс Страхование» отмечает, что самой дорогой машиной для восстановления после ДТП стала Skoda Karoq: каско для нее подорожало на 93%, то есть почти в два раза. Серьезный рост тарифов также наблюдается по модели Skoda Rapid и автомобилям Mercedes-Benz S-класса (+60% за год).

И дело может быть не только в подорожавших запчастях, объяснил автоюрист, автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев: «Не думаю, что это хоть как-то обоснованно с их стороны, потому что и курс доллара, и евро откатился. Так что повышение цен на 60% выглядит немотивированным. Вместе с тем здесь нужно смотреть на статистику угонов. Вы можете как страховщик увеличить стоимость полиса каско, если повысилась рисковость по определенным категориям автомобилей либо по конкретным маркам. Тогда это обоснованно: эту машину часто угоняют, поэтому, будьте любезны, платите дороже. Но страховщики ведь молчат про эту статистику угонов, где она, что с ней.

Между тем, если ремонт по каско разрешат осуществлять с помощью в том числе б/у запчастей, то это могло бы положительно повлиять на ситуацию. Но по этим комплектующим нужно вводить определенную дифференциацию. Мы же не можем снять с машины на разборе дважды или трижды перекрашенный бампер и поставить его на годовалый автомобиль. То есть нужно смотреть, какой категории будет эта б/у запчасть».

Между тем, по данным Российского союза автостраховщиков, выплаты по ОСАГО к концу прошлого года также выросли примерно на треть. Средний размер компенсации в декабре 2022-го превысил 90 тыс. руб.

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Лилия Галявиева