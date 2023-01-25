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Коммерсантъ FM
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ТАСС: автомобиль Минобороны сбил трех человек на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе «Газель» сбила трех человек, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Один из пострадавших погиб. Двух пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что автомобиль принадлежал Минобороны России.

Авария произошла на Ленинградском шоссе в районе дома 63 к. 1. «Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, состояние уточняется»,— рассказал собеседник агентства. Три из четырех полос Ленинградского шоссе перекрыты.

Анастасия Ларина

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