Каршеринг прибавил в цене

Удорожание закупок и обслуживания автомобилей из-за западных санкций и кризиса привело по итогам прошедшего года к росту среднего чека в сервисах каршеринга на 28%. Участники рынка не ждут снижения цен на услуги аренды автомобилей и в этом году. Также они прогнозируют рост в автопарках сервисов доли китайских машин, которая уже достигает 20–25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из подсчетов сервиса CloudPayments, по итогам 2022 года средний чек на поездку на каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 руб., а в целом онлайн-оборот сегмента увеличился на 7%. В то же время, по данным аналитиков, число трансакций сократилось на 20% год к году. В BelkaCar говорят о росте среднего чека примерно на 5% в последние годы и связывают это с увеличением длительности аренды в сервисе и изменением структуры парка.

Увеличение среднего чека в 2022 году указывает на удорожание услуг аренды автомобилей из-за роста расходов на обслуживание автопарка операторами каршеринга, считает CEO CloudPayments Татьяна Глазачева. Так, в среднем за год запчасти подорожали на 30%, но «к концу 2022 года их стоимость выравнялась», оценивал Russian Automotive Market Research (НАПИ) по страховой корзине для легковых автомобилей. Аналитик сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимир Беспалов также говорит о растущих издержках сервисов каршеринга и удорожании автомобилей.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в условиях дефицита на рынке бюджетных машин и выбора сервисами каршеринга китайских автомобилей сегмента SUV отчасти идет удорожание за счет изменения категории машин. По данным Росстата, новые легковые автомобили иностранных марок подорожали почти на 40% в 2022 году.

Опрошенные “Ъ” сервисы каршеринга отмечают увеличение спроса на аренду автомобилей по итогам 2022 года. В «Делимобиле» говорят, что число зарегистрированных пользователей увеличилось на 19% год к году. Рост спроса доходил в некоторые месяцы до 30% по сравнению с 2021 годом, добавляют в BelkaCar. Часть пользователей, которые раньше и ездили на своей машине, и брали автомобиль в аренду, полностью пересаживаются на каршеринг, поясняют в «Делимобиле». В свою очередь, гендиректор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев считает, что на рост спроса на аренду автомобилей повлияло и расширение зоны покрытия сервиса в ряде городов.

При этом в 2022 году на рынке каршеринга отразились уход из страны крупных автопроизводителей, а также осложнившаяся логистика поставок, говорят в BelkaCar. Из-за геополитических проблем у сервисов каршеринга есть сложности с закупками и обновлением парка, а существенную роль на рынке сыграла переориентация сервисов на китайский авторынок, говорит издатель Truesharing.ru Юрий Николаев. Крупные игроки рынка не привели конкретные цифры по росту доли китайских автомобилей. По оценке Юрия Николаева, сегодня она может достигать 20–25% от общего объема автопарка российских сервисов.

В целом автопарк «Делимобиля» за прошедший год пополнился на 1 тыс. машин. В «Ситидрайве» говорят об увеличении числа автомобилей более чем на 30% за счет китайских Geely, Haval, Chery и JAC, а также европейских марок.

Владимир Беспалов считает, что на фоне ограниченного предложения доля китайских автомобилей в структуре автопарков сервисов аренды в этом году продолжит расти, при этом в среднесрочной перспективе популярность могут набирать и электромобили. Он не ожидает снижения тарифов каршеринга в текущем году.

Срок льготных парковочных разрешений на иностранные автомобили, закупленные до прекращения поставок, еще не закончился, поэтому компании продолжат эксплуатировать автомобили европейских марок, говорит Юрий Николаев. При этом, предполагает эксперт, прорывных продуктовых решений или появления в автопарках сервисов каршеринга автомобилей с западного, японского или корейского рынков не стоит ожидать как минимум до завершения военных действий на Украине.

Алина Савицкая, Ольга Никитина