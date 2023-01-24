Союз автостраховщиков сообщил об увеличении выплат по ОСАГО из-за роста цен на запчасти

По итогам декабря 2022 года средняя выплата по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) составила 91 314 руб. Это на 23% больше показателя декабря 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года. Как отмечают в Российском союзе Автостраховщиков (РСА), в этот же период зафиксирован средний рост цен на запчасти на 28%.

По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 руб., что на 23% больше, чем в декабре 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 руб.).

Средняя премия по ОСАГО увеличилась незначительно, следует из данных РСА. По итогам 2022 года в целом она составила 6793 руб., увеличившись на 21%. Средняя премия для легковых автомобилей выросла на 17%, до 6370 руб. В части каско средняя премия увеличилась с 39 805 руб. до 40 052 руб.

«Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО»,— сказал президент РСА Евгений Уфимцев, его слова приводятся на сайте союза.

По данным информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», в 2022 году в первую очередь в России подорожали автозапчасти производителей, ушедших с российского рынка. Для некоторых марок автомобилей рост составил более 50%. Рост средней стоимости запчастей для автомобилей российских брендов составил 12%.

Лусине Баласян