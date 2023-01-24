Крымский мост вновь ненадолго закроют на ремонт

Движение транспорта на Крымском мосту снова ограничат для проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

По данным специалистов, автодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив будет недоступна с 25 января 23:00 до 26 января 12:00. Ограничительные меры необходимы для проведения ремонтно-восстановительных работ. «Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— отметили в министерстве.

Напомним, в октябре прошлого года на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом грузовом поезде.

Монтаж первого пролета левой автодорожной части моста завершили 10 января.

Всего на левой стороне транспортного перехода необходимо заменить четыре пролета. Из-за ремонтных работ движение транспорта неоднократно ограничивали на непродолжительное время.

Александр Дремлюгин, Симферополь