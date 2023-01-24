Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуме предлагают обязать владельцев авто бронировать дату и время пересечения границы России

Владельцев автомобилей могут обязать резервировать дату и время пересечения границы страны. Такое положение появилось в тексте законопроекта о внесении изменений в порядок проезда машин по участкам дорог, примыкающим к пунктам пропуска на границе, подготовленном ко второму чтению. Законопроект был внесен в Госдуму летом 2022 года, в пояснительной записке к нему указывалось, что изменения в законодательство необходимы из-за перестройки логистических маршрутов в связи с коронавирусными ограничениями и санкциями.

Как сказано в тексте поправок, бронировать время пересечения границы придется для автомобилей, принадлежащих как российским гражданам и перевозчикам, так и иностранным. Поправки в случае принятия будут действовать с 1 марта 2023 года, меры будут действовать до 1 марта 2024 года.

Также документ предлагает утвердить требования к обустройству участков дорог рядом с пунктами пропуска через границу. Стоянки для транспорта должны будут оборудованы подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами и техническими средствами, которые позволят зарезервировать дату и время прохождения границы.

Как писал «Ъ-Автопилот», компания «СофтТелематика» создала для Минтранса России систему для создания электронной очереди для пересечения сухопутной границы. Для бронирования времени и даты проезда физические и юридические лица должны будут зарегистрировать на специальном портале.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...