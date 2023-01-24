В Госдуме предлагают обязать владельцев авто бронировать дату и время пересечения границы России

Владельцев автомобилей могут обязать резервировать дату и время пересечения границы страны. Такое положение появилось в тексте законопроекта о внесении изменений в порядок проезда машин по участкам дорог, примыкающим к пунктам пропуска на границе, подготовленном ко второму чтению. Законопроект был внесен в Госдуму летом 2022 года, в пояснительной записке к нему указывалось, что изменения в законодательство необходимы из-за перестройки логистических маршрутов в связи с коронавирусными ограничениями и санкциями.

Как сказано в тексте поправок, бронировать время пересечения границы придется для автомобилей, принадлежащих как российским гражданам и перевозчикам, так и иностранным. Поправки в случае принятия будут действовать с 1 марта 2023 года, меры будут действовать до 1 марта 2024 года.

Также документ предлагает утвердить требования к обустройству участков дорог рядом с пунктами пропуска через границу. Стоянки для транспорта должны будут оборудованы подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами и техническими средствами, которые позволят зарезервировать дату и время прохождения границы.

Как писал «Ъ-Автопилот», компания «СофтТелематика» создала для Минтранса России систему для создания электронной очереди для пересечения сухопутной границы. Для бронирования времени и даты проезда физические и юридические лица должны будут зарегистрировать на специальном портале.

Олеся Павленко