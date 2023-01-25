Китайский Haval собрал в России более 100 тысяч машин

Сегодня, 25 января, с конвейера завода Haval в Тульской области сошел стотысячный автомобиль. Им стал городской кроссовер Jolion — бестселлер бренда на российском рынке.

Продажи Haval в России по итогам 2022 года сократились на 14% (33,6 тыс. машин), но это значительно лучше результата всего рынка: тот упал на 58,8%. Частично концерн сталкивался с логистическими и другими сложностями при поставках комплектующих на производство в РФ и компенсировал это импортом.

Площадка Haval в Тульской области работает с лета 2019 года. Фактически это единственный продолжающий выпуск в России завод иностранного автоконцерна. Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе отметил, что это первое предприятие полного цикла бренда вне Китая, а также напомнил о планах дальнейшей локализации в рамках инвестконтракта.

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