Главные новости за 11 января. Кубань, Крым, Адыгея

Жительница села Новоукраинское Крымского района во время ссоры хотела напугать мужа и погибла от случайного выстрела. Следователи начали доследственную проверку.

Жители поселка Знаменский записали видеообращение к чиновникам администрации Краснодара из-за отключения электричества. По их словам, уже три дня в дома подают электроэнергию с перебоями.

Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с автобусом ПАЗ и КамАЗом под Армавиром.

В Новокубанске задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в поджоге архива УФСИН, в котором сгорело от 500 до 800 дел бывших заключенных. Он проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание.

Сотрудники департамента архитектуры и градостроительства Краснодара скрыли доходы на сумму 13,6 млн руб. Нарушения выявили при проверке антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после жалоб на то, что ученики МОУ СОШ №86 станицы Старокорсунской из-за отсутствия отопления сидели в пуховиках.

Розничная сеть «Магнит» может создать новую сеть магазинов эконом-сегмента, ценообразование и ассортимент которой будут отделены от основного формата. У ритейлера уже есть сеть дискаунтеров «Моя цена», которая насчитывает 700 магазинов.

Четверых сотрудников бронетанкового завода в Армавире признали виновными в хищении имущества предприятия и покушении на военную контрабанду. Их приговорили к тюремному заключению на срок от 3 до 4,5 лет.

Спустя трое суток специалисты компании «АТЭК» обнаружили утечку теплоносителя, из-за которой более 30 многоквартирных домов в Новороссийске остались без отопления.

В отношении ООО УК «Немецкая Деревня» организовали проверку соблюдения лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. Поводом стал инцидент с неисправным лифтом, который оборвался, когда там находилась женщина.

Администрация Сочи обратилась в правоохранительные органы из-за незаконной продажи апартаментов бизнес-класса в здании морского вокзала «Хоста».

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