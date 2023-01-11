За поджог архива УФСИН в Новокубанске задержан 34-летний мужчина

В Новокубанске задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в поджоге архива УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Со слов задержанного, он проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Пожар в здании, где располагается филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району краевого управления исполнения наказаний (УФСИН), произошел утром 9 января. В результате пожара уничтожена часть архивных личных дел бывших заключенных. По данным СМИ, в огне сгорели около 800 дел. Площадь пожара составила 8 кв. м.

По результатам проведенной процессуальной проверки следственным отделом ОМВД России по Новокубанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Тат Гаспарян

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