Запросов миллион
Банкиры не успевают отвечать на обращения Федеральной службы судебных приставов
13.10.2026, 06:00
Банки столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от Федеральной службы судебных приставов по информации о должниках. В некоторых случаях количество обращений выросло в десятки раз и достигает 12 млн в день. Банкиры настаивают, что не справляются с их обработкой в установленный законом период, при этом за нарушение сроков предоставления ответов грозит внушительный штраф. Они просят вмешаться в ситуацию ЦБ РФ и оперативно решить возникшую проблему.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) на прошлой неделе направил запрос в Банк России и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с просьбой разобраться в ситуации, случившейся в конце сентября (с письмом ознакомился “Ъ”). По данным НСФР, с 18 по 21 сентября в адрес банков со стороны ФССП без какого-либо предварительного уведомления поступило беспрецедентное количество запросов, исчислявшееся в каждом случае миллионами единиц.
«По данным одного из региональных банков—членов НСФР, только за 19 сентября 2026 года ему поступило 12,8 млн запросов, что равняется стандартному среднемесячному объему запросов»,— говорится в письме ассоциации.
По словам главы НСФР Андрея Емелина, количество запросов со стороны ФССП в период с 18 по 21 сентября превышало обычный объем не менее чем в 10–12 раз, в некоторых банках — до 30 раз. «Запросы поступали по всем типам клиентов, по всем регионам, массивами с минимальными интервалами, что привело к образованию очередей API-вызовов к автоматизированным банковским системам»,— отмечает он. Другие банкиры подтверждают проблему. По словам директора департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Елены Самохиной, в третью и четвертую недели сентября банки столкнулись с аномальным ростом потока таких запросов. В отдельные дни их количество превышало среднедневные показатели в 10–30 раз, а в некоторых случаях — до 48 раз, при этом более 90% запросов у большинства банков касаются лиц, которые не являются их клиентами, отметила она.
По закону банки обязаны предоставить запрошенные сведения в течение трех дней с даты получения запроса. При этом несоблюдение срока для ответа на запросы ФССП влечет для банков административную ответственность в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. руб., говорится в письме НСФР. Как пояснил Андрей Емелин, такой штраф положен за каждый неотработанный запрос.
«Учитывая количество поступающих запросов, возможна мультипликация штрафов до значений, реально угрожающих финансовой стабильности ряда банков»,— говорит он. Такое существенное увеличение документооборота без предварительного уведомления создало критическую нагрузку на информационные системы банков и каналы электронного взаимодействия с ФССП, отмечает госпожа Самохина. По ее словам, возникли риски нарушения установленных законодательством сроков обработки запросов и, как следствие, применения к кредитным организациям штрафных санкций.
По словам экспертов, изменения в практике ФССП могут быть связаны с техническими ошибками.
«Запросы в банки АИС ФССП формирует автоматически. Сама служба ранее признавала, что отправляет запросы повторно, если от банка не пришло подтверждение получения. Если подтверждения потерялись, автоматика могла выбросить в банки всю накопленную очередь и дубли»,— поясняет председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов. Аналогично в ходе сбоя мог произойти сплошной автоматический перезапрос по всем действующим производствам, не исключает он.
Вместе с тем веерная и портфельная рассылка запросов, подобная той, что произошла с 18 по 21 сентября, планируется ФССП к осуществлению на регулярной основе, следует из письма ассоциации. Основанием для такого подхода было названо «отсутствие в законодательстве об исполнительном производстве ограничения по количеству направляемых, в том числе в банки, запросов о выявлении имущественного положения должников».
В Банке России сообщили “Ъ”, что запрос НСФР получили и рассмотрят его в установленном порядке. В ФССП заявили, что осуществляют «свои полномочия в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве».
В НСФР попросили ЦБ в первую очередь дать указание территориальным органам ФССП «исключить практику злоупотребления правом на направление неограниченного количества запросов в кредитные организации и обеспечить равномерное направление соответствующих запросов», а также издать информационное письмо ФССП о снятии с них ответственности за нарушение сроков ответов по запросам, направленным службой с 18 по 21 сентября.
Елена Самохина отмечает, что АБР также подготовила и направила в ФССП предложения по оптимизации электронного документооборота. В частности, там предложили обеспечить более равномерное распределение потока запросов с учетом технических возможностей банков, заблаговременно информировать кредитные организации о планируемом существенном увеличении их количества, а также предусмотреть неприменение штрафных санкций в случаях, когда нарушение сроков обработки документов вызвано аномальными нагрузками.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 1