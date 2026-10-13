Главные новости к утру 13 октября
«Яндекс Пэй» частично восстановил доступ к переводам и платежам
13.10.2026, 07:01
«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Доступ открывают поэтапно для снижения нагрузки на систему.
За ночь 13 октября силы ПВО сбили 23 БПЛА на пути к Москве. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай и Россия оказывают поддержку Ирану. По его словам, странам «есть что терять».
Россия за девять месяцев 2026 года поставила странам Евросоюза энергетических ресурсов на $21,3 млрд, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Американские спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с представителями Украины назвали дизельную сделку США и России попыткой «смягчить» позицию Москвы и вернуть ее за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин более заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, чем Владимир Зеленский. Оба президента поддерживают идею приостановки ударов по энергетической инфраструктуре, добавил он.
«Сбер» подал иск о признании ПАО «Евротранс» банкротом. В конце сентября «Сбер» и банк «Россия» повторно уведомили о намерении обратиться в суд с заявлениями о признании компанию банкротом.
24,5 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Улисс». Причиной называет опасные метеорологические явления. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
Умер актер, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие» Ар Джей Митт. По данным TMZ, приичной стало самоубийство. Ему было 34 года.