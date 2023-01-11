Прокуратура организовала проверку после информации о мерзнущих детях в Старокорсунской школе

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после жалоб на то, что ученики МОУ СОШ № 86 станицы Старокорсунской из-за отсутствия отопления сидели в пуховиках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о замерзающих детях распространилась в интернете. В связи с этим прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит полноту принятых мер по обеспечению теплоснабжением здания школы, а также соблюдение требований законодательства об образовании и выполнение санитарно-эпидемиологических норм.

В ООО «Краснодартеплоэнерго» отметили, что отсутствие отопления в школе связано с отклонениями в работе котельной. Они произошли из-за сбоя в работе датчика показателей температуры воздуха, который находился на южной стороне котельной. Из-за этого он нагревался от солнечных лучей и показывал неверную температуру в помещении, из-за чего могла упасть температура воздуха.

В департаменте образования отметили, что детей перевели в другие кабинеты. 10 января специалисты ресурсоснабжающей организации перевесили датчик на северную сторону, чтобы он не нагревался. 11 января проблем с отоплением, по данным МФУ Краснодара, выявлено не было.

Татьяна Ручкина

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