«Магнит» может запустить новую сеть дискаунтеров

«Магнит» может создать новую сеть магазинов эконом-сегмента, ценообразование и ассортимент которой будут отделены от основного формата. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой сразу на два источника.

По словам одного из них, прорабатывать концепцию новой сети в компании начали еще в 2022 году. Ее могут утвердить уже в первом квартале этого года, после чего планируется открыть первые магазины. По данным источника, руководителем новой сети дискаунтеров должны назначить экс-руководителя сибирской группы компаний «Красный Яр» и федерального директора «Цифрограда» Анжелу Рябову, которая в ноябре 2022 года стала директором формата дискаунтеров «Магнита».

В самой же сети дискаунтеры считают одним из самых перспективных форматов, отмечая планы по наращиванию присутствия в сегменте. С 2020 года «Магнит» начал тестировать сеть магазинов эконом-сегмента «Моя цена», ассортимент которых составляют недорогие товары и собственные торговые марки. По данным на декабрь 2022 года, около 700 магазинов сети работают в 63 регионах страны.

Татьяна Ручкина

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