Сотрудники администрации Краснодара скрыли доходы на 13 млн рублей

Сотрудники департамента архитектуры и градостроительства Краснодара скрыли доходы на сумму 13,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Нарушения были выявлены при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства. Сотрудники ведомства также выявили сокрытие имущественных обязательств на 8 млн руб. и факт трудоустройства на муниципальную службу работников без соответствующего образования. В прокуратуре проверят сведения о трех случаях приобретения недвижимости должностными лицами на неподтвержденные доходы.

По результатам проверки дисциплинарные взыскания получили пятеро сотрудников, еще двое были уволены по собственному желанию.

Анастасия Донскова

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