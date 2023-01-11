Замерзающие жители Знаменского записали видеообращение к властям Краснодара

Жители поселка Знаменский записали видеообращение к чиновникам администрации Краснодара из-за отключения электричества. Видеозапись распространили в Telegram-каналах.

По словам жителей, уже три дня в дома подают электроэнергию с перебоями. В экстренных службах им отвечают, что проблема возникла из-за аварии или «перегруза».

«На все поставленные вопросы нам отвечают шаблонно. Почему так происходит третий год подряд. Как только наступает холодное время года, начинаются отключения. Мы замерзаем, просим разобраться в этой ситуации, помогите нам», — говорится в видеообращении.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара, в связи с активным приростом жителей в этих садовых товариществах, мощностей на имеющихся подстанциях не хватает для обеспечения жителей теплом и электроэнергией. В прошлом году мощности были увеличены, но этого оказалось недостаточно.

10 января в СНТ заменили оборудование на потребительских подстанциях и электричество вернулось в дома. На сегодняшний день все потребители обеспечены теплом и электроэнергией.

«Администрация Пашковсого сельского округа находится в постоянном контакте с председателями садовых товариществ и готова оказать содействие в решении проблемы», — отметили в мэрии.

Тат Гаспарян

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