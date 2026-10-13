Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ноябре
13.10.2026, 05:29
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии в ноябре.
«Я могу. Это будет захватывающе, не так ли? Но я с ним хорошо поладил»,— сказал американский президент, комментируя возможность встречи с северокорейским лидером.
Ожидается, что в ноябре Дональд Трамп посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Он запланирован на 18—19 ноября. До этого, 16 ноября, он отправится в филиппинскую Манилу для участия в форуме АСЕАН. По данным The New York Times, господин Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в это время.
В последний раз господин Трамп встречался с Ким Чен Ыном в 2019 году. Тогда политики вели переговоры о денуклеаризации, которые не привели к результату.