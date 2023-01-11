Мэрия Сочи обратилась в прокуратуру из-за продажи апартаментов в морвокзале Хосты

Администрация Сочи обратилась в правоохранительные органы из-за незаконной продажи апартаментов бизнес-класса в здании морского вокзала «Хоста». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Апартаменты расположены на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Более того, участок имеет вид разрешенного использования «Водный транспорт» и не предназначен для строительства жилых помещений. Сообщается, что разрешение на реконструкцию здания не выдавалось. Объявление о продаже нашли в сети сотрудники управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

По словам начальника управления Василия Кихаева, мониторинг объявлений о продаже объектов недвижимости проводится регулярно, чтобы избежать случаев мошенничества. После этого информация направляется правоохранителям для блокировки и принятия мер к недобросовестным рекламодателям. Всего за 2022 год мэрия обнаружила более 670 объектов самовольного строительства и передала по ним материалы в прокуратуру.

В декабре на различных интернет-площадках появилось объявление о продаже студии в морвокзале Хосты площадью 20,8 кв. м. Она оценивается в 9,3 млн руб.

Татьяна Ручкина

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