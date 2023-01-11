В Краснодаре проверят работу УК дома с проблемным лифтом в ЖК «Немецкая деревня»

11 января в отношении управляющей организации ООО УК «Немецкая Деревня» проведут проверку соблюдения лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. Она организована после инцидента с неисправным лифтом в одноименном ЖК, сообщает МЦУ Краснодара.

Неисправный лифт уже неоднократно доставлял неудобства жителям дома по улице Баварская, 8. Проверку управляющей компании организовали после того, как одна из жительниц распространила в сети информацию, что ее 17-летняя дочь больше получаса просидела в остановившемся лифте. Приехавший специалист спустил кабину, и девушке с собакой на руках пришлось выбираться из нее между этажами. По словам женщины, лифт в течение полугода регулярно ломается, в том числе с людьми внутри.

В последнее время в Краснодаре участились случаи с неисправно работающими лифтами. 7 января на улице Зиповской у грузового лифта оборвался трос и кабина с девушкой-пассажиром сорвалась с 13-го этажа. Теперь управляющую компанию ООО «Репино» привлекут к ответственности за нарушение соблюдения лицензионных требований при управлении домом.

Татьяна Ручкина

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