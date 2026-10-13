27 человек пострадали при землетрясении в Панаме магнитудой 6

Сильнее всего пострадали провинции Лос-Сантос, Кокле, Верагуас и Эррера. Повреждено около 900 домов. Минимум 27 человек пострадали. О погибших не сообщается. По оценкам местных властей, число пострадавших может возрасти после исследования последствий в отдаленных населенных пунктах.