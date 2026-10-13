27 человек пострадали при землетрясении в Панаме магнитудой 6
13.10.2026, 05:37
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6. Очаг залегал на глубине 35 км, сообщает Reuters со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Сильнее всего пострадали провинции Лос-Сантос, Кокле, Верагуас и Эррера. Повреждено около 900 домов. Минимум 27 человек пострадали. О погибших не сообщается. По оценкам местных властей, число пострадавших может возрасти после исследования последствий в отдаленных населенных пунктах.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 6,1. Эпицентр находился в 144 км западнее города Ла Чоррера.
9 октября в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7. Были повреждены сотни домов и объектов инфраструктуры в центральных провинциях. Зафиксировано более 300 афтершоков. На выходных правительство объявило чрезвычайное положение.