Работников бронетанкового завода в Армавире осудили за хищение деталей

Четверых сотрудников бронетанкового завода в Армавире признали виновными в хищении имущества предприятия и покушении на военную контрабанду (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что с апреля 2016 по октябрь 2020 года Евгений Кондратов, Александр Ганченков, Сергей Савченко и Константин Папшев, являясь сотрудниками АО «81 БТРЗ», организовали хищение имущества завода. Для этого они оборудовали тайники, в которых прятали, а после вывозили детали к дизельным двигателям. Ущерб составил 555 тыс. руб.

Попытку продать награбленное совершили Сергей Савченко и Константин Папшев. Злоумышленники, согласно приговору суда, намеревались продать детали покупателю за границей. План был сорван, поскольку автомобиль с грузом задержали, а обнаруженные детали изъяли.

Сергей Савченко с неустановленным лицом также причастен к хищению 140 защитных стекол общей стоимостью 717,2 тыс. руб. и их дальнейшей продаже.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

«В судебном заседании полностью признал вину только Папшев. Остальные вину не признали либо признали частично, отказавшись от показаний»,— говорится в сообщении.

Сергея Савченко приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, Константина Папшева к трем годам, Евгения Кондратова — к 2,5 года, Александра Ганченкова — к 2 годам и 11 месяцам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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