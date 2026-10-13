МВД переобъявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
13.10.2026, 04:56
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вновь объявлен в розыск. Данные об этом появились в базе МВД. В карточке указано, что он разыскивается по статье УК РФ.
«Переобъявлен. Ранее разыскивался по Ц. ОР (М)-988/2025 с мерой пресечения без меры пресечения»,— указано в базе.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Разина возбудили в ноябре 2025 года. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для присвоения авторских выплат. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
В декабре 2025 года Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера, а сам он был объявлен в международный розыск. После возбуждения уголовного дела Разин продал имущество и вылетел в США.