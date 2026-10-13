МВД переобъявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Разина возбудили в ноябре 2025 года. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для присвоения авторских выплат. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.